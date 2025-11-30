Antonio Velasco, fundador de una almazara: «Sé el precio del aceite de oliva desde esta misma semana»
Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, aclara si se mantendrá la estabilidad en los precios del aceite de oliva
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:08
El aceite de oliva y el aceite de oliva virgen extra entra en una fase decisiva, a tenor de que la campaña de este año ... ya comienza a comercializarse. Eso sí, hay que tener en cuenta los precios y las oscilaciones para conocer de primera mano si el consumo va a estar estable en las próximas semanas.
En la actualidad es posible comprar aceite de oliva virgen extra a precios bastante económicos, ligeramente por encima de los cuatro euros el litro. Una situación bastante diferente a la vivida hace un par de años, cuando el AOVE se disparaba hasta máximos históricos. Y ahora, con el comienzo de la nueva campaña, son muchos los consumidores que se hacen una misma pregunta: ¿subirá el precio del aceite?
«Los precios van a seguir sin grandes cambios en diciembre aunque sí que podría haber un repunte a principios de 2026», cuenta a IDEAL Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María. Y es que, aunque no vaya a haber encarecimientos en el último mes de 2025, a partir del año que viene la cosa sí que podría cambiar.
«Inicialmente teníamos previsiones de que la campaña iba a ser bastante buena, pero ahora no parece que vaya a ser tan buena»
Antonio Velasco
Socio fundador de Quaryat Dillar
«Siempre decimos que la climatología es muy importante y lo cierto es que este otoño no está acompañando. Están siendo meses secos, sin lluvia, y eso está afectando a gran parte del olivar», argumenta. Es por ello que no descarta que los precios puedan subir en enero y febrero, aunque deja claro que de producirse ese incremento «no sería muy elevado».
«Inicialmente teníamos previsiones de que la campaña iba a ser bastante buena, pero ahora esos pronósticos se han visto afectados y no parece que vaya a ser tan buena». Pese a esta situación, Antonio es rotundo en una cuestión: «Lo que sí que está claro es que no vamos a volver a ver precios tan altos como hace dos años».
Lo que pueda pasar a principios de 2026 tendrá que ver con lo que suceda a nivel climático durante las próximas semanas. «Todavía estamos pendientes de que se coseche mucha aceituna. El grueso del olivar estará en producción lo que resta de noviembre y en diciembre, así que ahí podremos ver mejor qué pasa con los precios», finaliza.
