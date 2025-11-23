El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El dato de un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada IDEAL

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, avisa de la importancia de tener en cuenta el servicio militar obligatorio

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

Jubilarse, el sueño de muchos. Acabar la vida laboral es la meta para cualquier trabajador. Bastantes quieren, pero no todos pueden. Ahora mismo, en este ... 2025, la edad ordinaria para que alguien pueda jubilarse es de 65 años para personas que hayan cotizado 38 años y tres meses o más. Para trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y tres meses, la edad en la que podrán empezar a cobrar una pensión por jubilación y olvidarse de ataduras laborales es a los 66 años y ocho meses.

