El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Jubilarse, el sueño de muchos. Acabar la vida laboral es la meta para cualquier trabajador. Bastantes quieren, pero no todos pueden. Ahora mismo, en este ... 2025, la edad ordinaria para que alguien pueda jubilarse es de 65 años para personas que hayan cotizado 38 años y tres meses o más. Para trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y tres meses, la edad en la que podrán empezar a cobrar una pensión por jubilación y olvidarse de ataduras laborales es a los 66 años y ocho meses.

Aunque conlleva penalizaciones, existen dos fórmulas para acortar esa edad de jubilación. Así lo explica Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, que difunde sus conocimientos en redes sociales para ayudar y asesorar a personas que tienen alguna duda a la hora de jubilarse.

Una de las fórmulas es la llamada jubilación anticipada involuntaria. Aquí entran varios factores que permiten la solicitud. Se puede pedir cuatro años antes de la edad de jubilación ordinaria para personas que hayan cotizado, al menos, 33 años. Además, el solicitante debe llevar seis meses como demandante de empleo y el cese del último trabajo se debe haber producido por alguno de los motivos recogidos en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social.

La otra manera de conseguir una jubilación anticipada es mediante la fórmula voluntaria. Se puede solicitar dos años antes de la edad ordinaria de jubilación y se requiere tener 35 años cotizados. Además, y no menos importante, «que el importe de la pensión que nos queda sea superior a la pensión mínima de mayores de 65 años que nos corresponde según la situación personal del demandante», señala Muñoz Cuenca en uno de sus vídeos explicativos.

Cualquiera de las dos fórmulas a las que se pueda acoger un trabajador tiene un claro inconveniente: las penalizaciones. Es decir, la pensión mensual de jubilación que perciba el beneficiado será menor a la que debería de ingresar por jubilarse de forma anticipada.

Recortar tiempos de jubilación

Hay un dato a tener en cuenta, aunque, en principio, solo le serviría a los hombres. Alfonso Muñoz Cuenca comenta en este vídeo explicativo que «el servicio militar sirve en ambas formas de jubilación anticipada para alcanzar el periodo mínimo de años cotizados», por lo que a la hora de contar cuántos años se han trabajado, es importante sumar el tiempo que se ha empleado para realizar la llamada 'mili'.

«Los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria sólo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria y con el límite máximo de un año. Por este motivo, sólo en el caso de que esta cotización sea necesaria, se abrirá una pantalla solicitando que se cumpla el período de dicho servicio militar. Si no es necesario, no hay que indicar nada«, recoge la página web de la Seguridad Social.