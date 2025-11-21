Así se consigue la ayuda de 1.000 euros por el nacimiento o adopción de un hijo

Una ayuda por nacimiento o adopción de 1.000 euros en un pago único. Se trata de una prestación que va dirigida a familias numerosas, ... monoparentales y a madres o padres con discapacidad igual o superior al 65% que cumplan una serie de requisitos económicos y de residencia.

De esta ayuda pueden ser beneficiarios los progenitores o adoptantes cuando se trate de familias numerosas o monoparentales, o si la madre o el padre tiene una discapacidad igual o superior al 65%. También se reconoce en parto o adopción múltiples cuando no se está de alta o asimilada en la Seguridad Social y, por tanto, no se solicita la prestación por nacimiento y cuidado del menor.

En el caso que de que ambos progenitores convivan, cualquiera puede solicitarla. En caso de que no haya acuerdo, la beneficiaria sería en este caso la madre. Sin convivencia, la percibe quien tenga la guarda y custodia del menor. En caso de orfandad de ambos progenitores o abandono, la ayuda corresponde a la persona que legalmente se haga cargo de los menores.

El límite general para conseguir la prestación es 15.001,00 euros anuales, cifra que sube por cada hijo a cargo desde el segundo. En familias numerosas (a partir de tres hijos), el tope parte de 22.076,00 euros y aumenta por cada hijo. Se toman en cuenta los ingresos del año anterior al nacimiento o adopción. En incompatibilidades, si ambos cumplen condiciones, solo se reconoce a uno. Y si hubiera derecho en varios regímenes, se debe optar por uno de ellos.

El plazo para presentar la documentación y poder optar a esta ayuda está abierto todo el año. La tramitación puede hacerse en oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en registros del órgano competente o de cualquier administración pública (Estado, comunidades autónomas y, si hay convenio, entidades locales), y también a través de las oficinas de Correos conforme a la normativa aplicable.