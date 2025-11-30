El coche «indestructible» que recomienda un mecánico de la ITV: «Muy buenos materiales»

La compra de un vehículo implica un desembolso que hace que el comprador busque un producto fiable y duradero, pero no siempre lo consigue. La ... evolución del sector del motor hace pensar que los coches de hoy son mejores que los de antes, pero no siempre se traduce en mayor longevidad.

En este contexto, Pedro Bastida, mecánico de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y conocido en redes como itvdeltiktok, ha sorprendido al señalar a un modelo clásico como el auténtico indestructible de las carreteras españolas.

El profesional ha mostrado en un vídeo la que considera una joya de la resistencia: la mítica Citroën C15. «Esta furgoneta es indestructible y eterna, es súper simple, súper ligera pero con muy buenos materiales», afirma mientras enseña una unidad en un estado de conservación y funcionamiento óptimos.

Fabricada y comercializada en los años 80 y 90, la C15 se convirtió en una de las furgonetas más populares de España. Su sencillez, ligereza y robustez la hicieron inseparable compañera de autónomos, repartidores, agricultores, ganaderos y cazadores, que encontraron en ella un vehículo fiable para todo tipo de trabajos. Bastida destaca que «está muy bien fabricada, se diseñó para durar y si te compraste una en su momento seguro que la tienes todavía y te está dando menos problemas que el coche que te compraste en el año 2020».

El mecánico apunta que la clave de su durabilidad está en su diseño: «Es una furgoneta demasiado simple pero a la vez muy robusta» y añade que «no suele dar fallos», lo que explica que todavía hoy se sigan viendo en circulación pese a los muchos años que han pasado de su fabricación.

En su análisis, Bastida subraya la solidez de cada componente. «Mirad cómo está esta unidad, que la verdad sigue funcionando, está todo en su sitio, vemos que las piezas son de un tamaño bastante contundente para el peso y la potencia que tiene. Es decir, está muy bien construida, sigue funcionando y la verdad que todo es de hierro, no hay nada de plástico».

La calve es la ausencia de piezas frágiles y la simplicidad mecánica. Bastida recalca que «no hay nada que se pueda romper a corto plazo» y que todo está concebido para «durar el máximo tiempo posible sin dar ningún tipo de problema».

Uno de los aspectos más elogiados por el mecánico es la suspensión trasera, que califica de «súper dura, súper robusta y súper efectiva». Un elemento que, en su opinión, garantiza que esta furgoneta siga funcionando con eficacia pese al desgaste de los años. «Aquí tenemos un coche simple pero duradero», sentencia Bastida, convencido de que la Citroën C15 merece el título de vehículo indestructible de España.