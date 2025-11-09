«Soy el CEO de una almazara y así cambiará el precio del aceite en Navidad y fin de año»

El precio del aceite de oliva sigue siendo bastante económico en España, siendo relativamente sencillo encontrar AOVE a un precio que ronde los cuatro euros ... el litro. Pero con la nueva campaña oleícola a la vuelta de la esquina, son muchos los consumidores que se preguntan si los precios que llevan pagando desde hace meses por este producto sufrirán variaciones.

«De aquí a fin de año los precios seguirán estables, tanto en los supermercados como en las almazaras», asegura a IDEAL Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María. Sin embargo, Velasco reconoce que justo en estos meses es importante tener en cuenta la climatología y en otoño «no está acompañando».

«El otoño por ahora está siendo bastante seco y eso es algo que afecta a gran parte del olivar andaluz. Si la situación sigue así, la previsión de buena campaña que iba a proporcionar estabilidad en los precios podría verse afectada». De este modo, si no llegan más lluvias que cambien el panorama tan seco, en enero y febrero «sí que podría haber un repunte de precios».

Un repunte que «no sería muy elevado» si finalmente se produce: «Lo que sí que está claro es que no vamos a volver a los precios tan altos como los de hace dos años en ningún momento. Los consumidores pueden estar tranquilos en ese sentido».

Sobre esas lluvias que podrían favorecer la estabilidad de precios, Velasco comenta que todavía la mayoría de agricultores están pendientes de cosechar «el grueso» de sus aceitunas, algo que suele ocurrir en noviembre y diciembre. «Esos meses se pondrá en marcha la producción y podremos ver mejor los precios que habrá en Navidad e inicios de 2026», finaliza el fundador de Quaryat Dillar.