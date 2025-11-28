Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La casa prefabricada de Lery Merlin que se ha puesto de moda. Ideal

La casa prefabricada de Leroy Merlin que se ha convertido en tendencia

Ofrece una estructura modular sobre la que configurar en función de las necesidades a partir de 12.000 euros

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

Con los precios de la vivienda por las nubes, son muchos los que recurren a las casas prefabricadas para intentar conseguir una casa funcional ... a un precio por debajo del mercado. Las opciones son múltiples, desde las que se venden listas para vivir con la licencia del terreno includia y las que parte de lo más básico para que el consumir vaya adaptándola a sus necesidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

