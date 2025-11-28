La casa prefabricada de Leroy Merlin que se ha convertido en tendencia

Con los precios de la vivienda por las nubes, son muchos los que recurren a las casas prefabricadas para intentar conseguir una casa funcional ... a un precio por debajo del mercado. Las opciones son múltiples, desde las que se venden listas para vivir con la licencia del terreno includia y las que parte de lo más básico para que el consumir vaya adaptándola a sus necesidades.

En muchos casos estas casas prefabricadas no solo son una alternativa temporal o de emergencia, sino hogares completamente funcionales, sostenibles y habitables durante todo el año. Entre las opciones se encuentra la estructura prefabricada en Steel Frame de 50 metros cuadrados que ofrece Leroy Merlin en su tienda online y que se ha convertido en una de las opciones más buscadas para construir viviendas modulares en nuestro país. Sirve como solución compacta de vivienda o como complemento en una casa con terreno como espacio auxiliar para invitados, por ejemplo.

Cuenta con un diseño modular y una durabilidad superior a los 100 años, tal y como indican en la web sobre esta solución fabricada por Prefablot, elaborada con acero galvanizado G550, un material conocido por su gran resistencia. El diseño que ofrecen es un sistema tipo Mecano que permite una instalación rápida y sencilla.

Las características principales de la estructura Steel Frame 50 m²

-Material principal: acero galvanizado de alta calidad (tipo G550).

-Modularidad: permite modificar tamaño, distribución interior y elementos exteriores (puertas, ventanas, techos).

-Durabilidad: vida útil superior a 100 años, resistente a corrosión y condiciones climáticas adversas.

-Sistema de montaje tipo «Mecano» para rápida y segura instalación.

-Eficiencia ambiental: construcción con reducción de residuos y materiales reciclables.

-Certificación de calidad ISO 9001:2015 que asegura estándares en fabricación y montaje.

-Incluye estructuras básicas como suelo, paredes, vigas de techo, aperturas para instalaciones (electricidad, fontanería).

-Opcional: revestimientos exteriores ignífugos e hidrófugos, aislamiento, y complementos según proyecto.

Este modelo es modular y personalizable, lo que permite al usuario ajustar el tamaño y la distribución de la casa. Incluye suelo estructural básico, paredes de fachada, tabiques, vigas para techo, tela asfáltica de sellado y agujeros de 35mm para cables y tuberías.

La superficie útil es de 45 metros cuadrados, tal y como se explica en la web de Leroy Merlin, y tiene una altura total de tres metros, con revestimiento exterior con Eco-Multiboard CE (ignífugo e hidrófugo). Los materiales cumplen con la certificación ISO 9001:2015, lo que garantiza procesos de producción sostenibles y controlados.

El modelo tiene un precio de 12.750 euros y se vende exclusivamente en la web de Leroy Merlin, sin disponibilidad en tiendas físicas ni por teléfono.