La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress

Conseguir una casa con un diseño atractivo, personalizable y a un precio muy por debajo del mercado inmobiliario es posible, aunque hay que tener en ... cuenta algunos condicionantes. Y es que las casas prefabricadas van ganando terreno. La mayor facilidad de fabricación, la rebaja de los costes de producción y sus diseño juegan a su favor.

En el mercado existen muchas opciones, pero una vivienda modular con dos dormitorios, salón, cocina y baño que se personaliza al gusto y se monta en horas ha llamado la atención de muchos compradores. Se trata de una casa prefabricada de AliExpress de dos plantas que cuesta 7.431,39 euros, lista para montar casi en cualquier terreno y pensada para resistir el paso del tiempo.

El esqueleto de la vivienda utiliza acero galvanizado en caliente, un material duradero que soporta variaciones de temperatura y ayuda a prolongar la vida útil de la construcción. A esto une un ensamblaje rápido gracias a su planteamiento modular.

Esta casa se puede personalizar: se puede escoger el color exterior, así como marcos, puertas y ventanas. Las puertas son de acero y las ventanas de acero plástico, combinación que aporta rigidez, aislamiento y bajo mantenimiento.

Las paredes utilizan paneles sándwich EPS, formados por dos capas de chapa de acero con un núcleo de poliestireno expandido para garantizar un aislamiento térmico y acústico adecuado en una estructura ligera y fácil de montar. De ahí que ayude a conservar la temperatura interior: reduce pérdidas de calor en invierno y evita el sobrecalentamiento en verano. Además, ofrece resistencia frente a la humedad, según anuncia el fabricante.

La configuración estándar basa esta vivienda en dos dormitorios, salón, cocina y baño. Pero la modularidad permite reorganizar espacios o añadir divisiones internas según necesidades. Para conseguir una casa más amplia se pueden unir varias unidades para crear superficies mayores.