Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carrefour tira el precio de este AOVE de Andalucía. Ideal

Carrefour tira el precio de este AOVE de Andalucía: 3,99 euros el litro

Gracias a la promoción 'Súper Precio' es posible adquirir la garrafa de 5 litros de AOVE Aromas del Sur a 19,95 euros

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:09

Comenta

Desde hace algunos meses el precio del aceite de oliva en España es bastante asequible, pudiendo encontrar ofertas en los principales supermercados del país que ... dejan los precios de este producto entre los cuatro y seis euros el litro en la mayoría de marcas. Sin embargo, si hablamos de AOVE generalmente los precios suelen ser más elevados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  4. 4

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  5. 5 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Carrefour tira el precio de este AOVE de Andalucía: 3,99 euros el litro

Carrefour tira el precio de este AOVE de Andalucía: 3,99 euros el litro