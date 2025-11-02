Carrefour tira el precio de este AOVE de Andalucía: 3,99 euros el litro

Desde hace algunos meses el precio del aceite de oliva en España es bastante asequible, pudiendo encontrar ofertas en los principales supermercados del país que ... dejan los precios de este producto entre los cuatro y seis euros el litro en la mayoría de marcas. Sin embargo, si hablamos de AOVE generalmente los precios suelen ser más elevados.

Por ello, cuando aparece una oferta que rebaja el aceite de oliva virgen extra por debajo de los cuatro euros un gran número de consumidores busca aprovechar la ocasión para hacerse con ella. Y justo ahora hay una oferta increíble en Carrefour que rebaja el precio del AOVE de una de las marcas más populares del país.

En concreto se trata del aceite de oliva virgen extra de Aromas del Sur, que gracias a la promoción 'Súper Precio' de la cadena de supermercados francesa es posible adquirirlo en su formato de garrafa de 5 litros por solo 19,95 euros. Es decir, el litro de AOVE queda por debajo de los 4 euros, costando 3,99 euros.

Se trata de un producto muy bien valorado por los clientes de Carrefour, ya que cuenta con una valoración de 4,5 estrellas sobre 5. Es de origen andaluz, concretamente de la provincia de Jaén, y la marca asegura que se trata de un aceite «de categoría superior» que se obtiene «directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos».