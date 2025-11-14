Carrefour hunde el precio del aceite de oliva de varias marcas y ya tiene el más barato del mercado

La subida en el precio del aceite de oliva continúa su escalada y afecta cada vez más al bolsillo de los consumidores. Este es ... un producto esencial en cualquier cocina española, pero es complicado para algunas familias poder adquirirlo. Por ello, hay que estar pendiente de las ofertas que ponen los supermercados y aprovechar sus descuentos.

Esta vez ha sido Carrefour, que ha puesto en oferta el aceite de oliva virgen extra de la marca jiennense Abaco. Este AOVE está está disponible en las estanterías de este supermercado por 3,71 euros el litro, lo que supone una rebaja del precio original de 6,75 euros.

Aceites de oliva de la marca Carbonell y Coosur también están en oferta, con descuentos de 2x2, 3x2 y otros acumulativos. No obstante, el consumidor puede buscar entre tanto otras alternativas para, por ejemplo freir, como puede ser optar por girasol alto oleico, aceite de oliva refinado o aceite de orujo de oliva.

Hay que tener en cuenta que, según el Ministerio de Agricultura, en noviembre del año pasado, el precio del aceite de oliva había aumentado un 51.5% en comparación con el mismo período en 2021. Veremos que ocurre con el precio con la nueva campaña.