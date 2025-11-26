Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra

Prácticamente desde que comenzó el año los supermercados e hipermercados no han parado de lanzar promociones especiales y ofertas relacionadas con el aceite de oliva ... y el aceite de oliva virgen extra. Un producto de gran consumo en España que mantiene cierta estabilidad tras unos años complicados en cuanto a precios y producción.

Uno de los supermercados que más ofertas está lanzando relativas al aceite de oliva es Carrefour. Y esta semana la cadena vuelve a sorprender a sus clientes con una nueva rebaja del virgen extra que les permite comprar este producto por debajo de los 5 euros por litro.

En concreto, se trata de una oferta que afecta al aove de su propia marca Carrefour. Los establecimientos de la cadena francesa, así como su página web, venden durante estos días las garrafas de cinco litros de aceite de oliva virgen extra a 22,80 euros, lo que supone 4,56 euros el litro.

Se trata de un aceite muy bien valorado por los clientes de Carrefour, que le otorgan un 4,55 sobre 5 y que muchos catalogan como «muy bueno» en sus comentarios.