Las cantidades que Hacienda va a vigilar a partir de ahora al sacar dinero de los cajeros

Aunque el dinero en metálico es cada vez menos frecuente, la retirada de efectivo de los cajeros sigue siendo una acción habitual. Pese a ... que las transferencias virtuales, incluidas las que se hacen por medios como Bizum o PayPal o los pagos con tarjeta, han hecho que llevar billetes o monedas resulte menos habitual con el tiempo, sigue habiendo una parte importante de la población que paga con dinero en efectivo.

¿Cuánto es el máximo que se puede sacar de un cajero? No hay una cantidad que limite la retirada en efectivo de manera legal, pero son los propios bancos los que establecen esa limitación para evitar fraudes. En la actualidad, existen máximos de 3.000 euros que se pueden retirar de una sola vez sin que la Agencia Tributaria pregunte para qué será utilizado. Sin embargo, Hacienda recomienda a las entidades bancarias preguntar cuando la cifra supere los 1.000 euros, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Es decir, que a partir de esos 1.000 euros ya puede abrir una investigación para determinar el origen y uso de ese movimiento.

Por esta razón, es habitual que las entidades bancarias limiten la cantidad de dinero que se puede retirar de un cajero por operación y/o día dentro del margen que existe entre esas dos cantidades, aclara CaixaBank.

Es decir, que no existe un límite legal para sacar dinero de un cajero, aunque, si se quieren retirar más de 3.000 euros de una sola vez, será necesario hablar con un trabajador de la entidad bancaria y elaborar un justificante, que se remitirá tanto a la Agencia Tributaria como al Banco de España para que quede constancia del movimiento.

La gente se pregunta entonces que por qué la tarjeta tiene límite a retirar en un solo día. Se trata de una medida de seguridad de cada tarjeta asociada a una cuenta. Una prevención que ayuda a minimizar daños en caso de robo, pero que también puede ser modificada por el titular de la tarjeta cuando lo desee.

De hecho, es frecuente que haya un límite de 600 euros por defecto por tarjeta y día, pero esto se puede cambiar fácilmente desde los ajustes de las apps bancarias. Por el contrario, también es posible reducir aún más esa cifra si no se suelen hacer pagos en efectivo altos.

Dinero en efectivo por la calle

Lo que sí está limitado por ley es el dinero en efectivo que se puede llevar encima: por territorio nacional, hasta con 100.000 euros tal y como se refleja en la Ley 10/2010. Por contra, no existe, en principio, un límite legal a la cantidad de efectivo que se puede almacenar en casa, siempre y cuando se pueda demostrar su origen. Eso sí, el Banco de España recomienda no almacenar más que el pago máximo con efectivo, que desde 2021 son 1.000 euros como parte de la lucha contra el fraude.