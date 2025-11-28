Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas

Nueva oferta de aceite de oliva virgen extra en Carrefour, en este caso de la marca Coosur y con motivo del Black Friday. Tanto existo ... ha tenido que se ha agotado temporalmente, pero desde la cadena francesa señalan que se repondrán existencias.

El aceite de oliva virgen y el virgen extra aparecen como dos de los productos estrella en los lineales de los supermercados y grandes hipermercados. Su demanda es tal, que ello obliga a generar promociones y rebajas continuas, como lo hacen Lidl, El Corte Inglés o Carrefour.

La oscilación en su precio ha provocado que se aprovechan más que nunca las ofertas y rebajas. A la espera de concretar los precios con la llegada de la nueva campaña, la batalla se centra en captar clientes y no en la necesidad de mantener el consumo de este producto de alta calidad.

En este sentido, hay supermercados y grandes cadenas que se afanan por ofrecer las mejores propuestos con el 'oro líquido' como protagonista. Sucede, por ejemplo con Carrefour. En este caso la promoción afecta a un aceite de oliva virgen extra que queda por debajo de los 4 euros el litro, Coosur Selección. La garrafa de 5 litros se paga a 23,95 euros, es decir, 4,79 euros el litro, pero si se compran dos la garrafa se queda en 19,95, por lo tanto el litro se paga a 3,99 euros.

El aceite de oliva virgen extra de Coosur Selección tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía española. Con esta garrafa de aceite de oliva virgen extra, el consumidor podrá preparar una gran cantidad de platos y tener un amplio recetario. Este aceite de oliva virgen extra es perfecto para utilizar en platos en crudo, cremas de verduras, sopas frías y frituras.