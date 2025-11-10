BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito

Los nuevos clientes del BBVA se pueden llevar hasta 760 euros en efectivo gracias a varias bonificaciones si cumplen una serie de requisitos, según ... explica la entidad en su página web. Se beneficiarán los nuevos clientes que se abran una cuenta por los canales digitales y domicilien la nómina o pensión. Esta bonificación se producirá durante el primer año y no hay ni penalizaciones ni permanencia.

Para poder conseguir esta promoción, hay que abrir una cuenta online en BBVA e introducir el código PLAN760 al darse de alta, una vez que se ha comprobado que se cumplen los requisitos. Este dinero se reparte en varios tramos: hasta 400 euros por domiciliar una nómina o pensión de al menos 800 euros al mes; 120 euros por domiciliar recibos como la luz, internet o el agua; 120 por pagar con tarjeta de débito Aqua; y 120 más por usar el Bizum (tanto particulares como comercios).

Además, existen una serie de bonificaciones asociadas, que se pagan siempre que se cumplan los requisitos y no cambien durante un periodo de tiempo determinado. Si se interrumpe, la promoción se detiene y no se cobra la bonificación, que regresa en el momento en que se cumplen de nuevo las condiciones.

El BBVA advierte de que esta promoción terminará el 8 de enero de 2026.