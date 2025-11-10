Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La promoción que lanza el BBVA que regala 760 euros en efectivo a sus clientes. Luis Ángel Gómez

BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito

Se hace en varios tramos durante el primer año y no hay ni penalizaciones ni permanencia

Camilo Álvarez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

Los nuevos clientes del BBVA se pueden llevar hasta 760 euros en efectivo gracias a varias bonificaciones si cumplen una serie de requisitos, según ... explica la entidad en su página web. Se beneficiarán los nuevos clientes que se abran una cuenta por los canales digitales y domicilien la nómina o pensión. Esta bonificación se producirá durante el primer año y no hay ni penalizaciones ni permanencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  3. 3 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel
  10. 10 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito

BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito