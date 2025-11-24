Los bancos que abonan la paga extra de Navidad a los pensionistas este lunes y los que quedan para el 1 de diciembre

Con noviembre llega la paga extra de Navidad, que muchos jubilados ya han cobrado. Y es que desde el pasado viernes 21 ya hay ... algunas entidades que han abonado este recurso extra para afrontar los gastos de las fechas navideñas a los pensionistas.

Y es que con el aumento de gastos típico de estas fechas, muchos jubilados quieren saber cuándo se cobra la pensión de noviembre 2025 y qué día ingresa cada banco la paga extraordinaria. La realidad es que la Seguridad Social paga las pensiones entre el día 1 y el día 5 de cada mes, pero los bancos adelantan de sus recursos el pago y los pensionistas reciben el dinero a finales de noviembre. Este mes, por lo tanto, los beneficiarios de la paga extra cobran el doble importe: la mensualidad ordinaria más la paga extra de Navidad.

Cada banco decide su propia fecha para pagar la pensión, pero todas son anteriores al 30 de noviembre. De hecho, algunos ya la han abonado y la mayoría lo hacen entre este lunes y el martes. Estas son las fechas actualizadas del mes:

Viernes 21 de noviembre

Bankinter

Unicaja

Lunes 24 de noviembre

CaixaBank

Santander

Martes 25 de noviembre

BBVA

Sabadell

ING

Abanca

Ibercaja

Laboral Kutxa

Caja Rural

A partir del 1 de diciembre

Pibank (última entidad en realizar el ingreso)

Hay que recordar que no todos los pensionistas reciben dos pagas extras al cobrar su pensión en 14 pagas. Hay un grupo cuyas pagas extraordinarias están prorrateadas en las 12 mensualidades, por lo que no reciben importe adicional en noviembre. Son los ensionistas con incapacidad permanente por accidente laboral; pensionistas por incapacidad derivada de enfermedad profesional; beneficiarios de viudedad, orfandad o favor de familiares vinculados a un accidente laboral.