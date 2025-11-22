La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene

Una ayuda de 200 euros al mes para familias con hijos. Esa es la propuesta que el Gobierno ha presentado y que baraja incluir en ... los próximos Presupestos. El Ejecutivo «avanza» hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de «universalidad y equidad fiscal», una ayuda que el Ministerio de Juventud e Infancia pide que sea de 200 euros al mes por hijo a cargo. Si bien, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido evaluar primero las ayudas que ya existen para evitar posibles duplicidades.

«Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se continúa impulsando políticas de lucha contra la pobreza infantil, ampliando apoyos a las familias, trabajando en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y extendiendo el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal», reza la declaración, consultada por Europa Press.

En concreto, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han indicado que esta es una medida planteada por el departamento que dirige Sira Rego y por la coalición Sumar «como una ayuda para las familias de 200 euros por hijo o hija a cargo». Una fórmula, según añaden, «que permite dejar de lado el actual modelo asistencial y que permitiría reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad».

En la declaración institucional acordada por el Ejecutivo y aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros, el Gobierno recuerda que el Ministerio de Juventud está impulsando un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, «un objetivo que tiene que unir al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto».