Aviso de la Seguridad Social a millones de españoles: el trámite para autónomos obligatorio

El Gobierno, a través de la Seguridad Social, está reforzando la vigilancia sobre los autónomos. Los controles de inspección cuentan con nuevas líneas de actuación dictadas por el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027. Publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concreta los puntos de atención de los inspectores a la hora de controlar el trabajo de miles de autónomos y pymes.

De esta manera, se va a reforzar la vigilancia para evitar prácticas laborales que perjudiquen a trabajadores mediante el exceso de horas extraordinarias, contratos fraudulentos a tiempo parcial, el empleo en 'B' o los falsos autónomos. La nueva inspección utilizará los datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para reducir los márgenes de error en el control de empresas autónomas.

La Seguridad Social ha recordado que todos los particulares que reciban ingresos habituales, sea la cantidad que sea, deberán darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Es obligatorio darse de alta en la Seguridad Social al tratarse de una actividad realizada por cuenta propia lucrativa, habitual, personal y directa.

Además, también se va a tener en cuenta el teletrabajo a la hora de controlar el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial y el exceso de horas extraordinarias. Los controles sobre horas extras y contratos fraudulentos se basarán en la comparación de nóminas y bases de cotización y en el registro horario de los trabajadores autónomos, obligatorio desde 2019. Si los contratos parciales no reflejan la jornada real con exactitud, así como las horas extraordinarias, la empresa podrá ser sancionada, así como verse obligada a regularizar cotizaciones atrasadas y pagar los recargos.

La Inspección incluye en su Plan Estratégico la vigilancia a los falsos autónomos, tanto en grandes plataformas como en pequeños negocios que utilizan colaboradores externos sin cumplir los requisitos legales. Esta práctica que pretende eludir un contrato laboral ordinario se observará también en plataformas digitales en base a la nueva normativa europea que obliga a remitir a Hacienda los pagos realizados a personas físicas que prestan sus servicios u ofrecen un bien a las aplicaciones. Entre los sectores más afectados por las líneas de actuación del nuevo documento destacan el transporte, la construcción y la logística.