Aviso importante de la OCU: el día y la hora en la que no se debe echar gasolina

El del combustible es uno de los principales gastos que en casi todos los hogares hay que afrontar cada mes. Llenar el depósito supone un ... importantde desembolso, por eso son muchos los conductores que buscan las soluciones que más el ayuden a ahorrar en este apartado.

Pare ello, el estudio anual de la OCU sobre el precio de la gasolina en más de 12.000 gasolineras de España es de gran ayuda para analizar y crear una buena estrategia para repostar con cabeza. La conclusión de este análisis es que hay un momento de la semana en el que no se debe repostar bajo ningún concepto.

Tras analizar los precios y su comportamiento por horas y días de la semana, queda claro que los fines de semana sonel pero momento de la semana para repostar, según ha podido comprobar la OCU. Analizando las diferentes cadenas de gasolineras, además de fluctuar el precio debido a la abundancia o escasez en la producción de combustibles fósiles, su transporte o impuestos también incrementa el precio según la demanda.

Tanto en los últimos días de semana como los días previos a un puente el precio sube de forma apreciable, ya que son los momentos preferidos por el grueso de la población para dejar el coche a punto para un viaje o para la semana siguiente.

Por contra, el mejor momento para repostar suele ser el lunes si lo que se pretende es conseguir el mejor precio del litro de combustible de la semana. Y la mejor hora es antes de las diez de la mañana. Existe una razón para ello: la temperatura ambiental. El calor influye en el volumen del combustible y en su evaporación, lo que puede hacer que se obtenga menos cantidad real por el mismo precio.

También influye, evidentemente, la estación de servicio en la que se reposte. La OCU señala que las gasolineras con el precio más económico son BonÀrea, GM Oil, Ballenoil, Plenergy y Petroprix.