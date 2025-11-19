El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»

El año 2026 traerá cambios para los pensionistas, con subidas estimadas en torno al 2,6%, pero los expertos vislumbran un horizonte no tan ... lejano muy complicado para aquellos que ya se han jubilado. Uno de ellos es José Elías, uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de la empresa de alimentación La Sirena y presidente de Audax Renovables, con las que ha logrado una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.

Sus consejos en redes sociales son seguidos por miles de seguidores y ahora ha abordado uno de los temas más complejos en España: el sistema de pensiones. El presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un 'coach' empresarial. A esto suma sus comentarios personales en redes sociales como X.

Asegura que las pensiones «no van a dar para más», y tiene claro que «los abuelos del futuro compartirán piso». El empresario comentó que «llevamos años hablando de cowoeking y coliving como si fuera una moda guay», algo que no entiende. Además, expuso que «a mí no me preocupa que los jóvenes compartan piso, pero sí la gente de 50 años que vive de alquiler».

Tras muchos años en el mundo de las finanzas, explicó que conoce a personas de 50 años que pagan 1.000 euros de alquiler, una situación que se agrava cuando no cuentan con fondos suficientes: «Van hasta el cuello y no han ahorrado nada en su vida».

«¿Qué va a pasar cuando se jubilen?», se cuestiona sobre miles de trabajadores. «Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando tendrán que hacer coliving con otros abuelos». Aparte, deja claro que habrá menos personas que paguen pensiones y más que las cobren.

El principal motivo es que la gente vive más y la pirámide demográfica está invertida, un problema que llega, a su juicio, llega a la política, pero que «no quieren ver» hasta la fecha: «La realidad es que llegará un momento en que no tendrán huevos a pagar las pensiones».