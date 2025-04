Las averías más caras de las que advierte la RACE: hasta 14.000 euros de reparación

C. L. Sábado, 19 de abril 2025, 10:14 Comenta Compartir

Pasar por el taller es uno de los trámites más desagradables para cualquier conductor, pero en muchas ocasiones no queda más remedio. Algunas averías son sencillas de arreglar y la factura no sube en exceso, pero hay otras que pueden suponer un gran gasto para el bolsillo, además de dejarlos sin vehículo por un tiempo.

Para evitar que esto ocurra es muy útil conocer cuáles son las más averías comunes, temidas y caras. Según la RACE (Real Automovil Club de España), una institución sin ánimo de lucro que ofrece servicios para los automovilistas. Que si bien advierten «las diez averías más caras que pueden surgir en tu coche han aumentado de precio porque los materiales utilizados por los fabricantes son de mejor calidad y porque con las nuevas tecnologías utilizadas en los híbridos el número de elementos mecánicos instalados en el coche se multiplican».

Caja de cambios: lidera el top de las más caras, y es que puede comprender hasta 9 horas de trabajo en los casos de cajas manuales, por lo que el coste oscila entre 7.000 euros si el coche supera los 12 años y 10.000 euros si es un vehículo recién salido del concesionario. No obstante, la cifra no queda ahí. Si la caja de cambios es automática, el coste de reparación alcanzaría cifras de entre 11.000 y 14.000 euros. Esto variará en función de la antigüedad del coche. Adquiere ese coste porque la reparación podría suponer 11 horas de mano de obra.

Culata: La culata es fundamental para que el motor funcione de manera correcta. Su reparación puede conllevar unas 16 horas de mano de obra y puede costar unos 5.000 euros aproximadamente. Para evitar problemas con este componente, desde RACE recomiendan «realizar los cambios de aceite y refrigerante cuando indica el fabricante, así como controlar que sus niveles son siempre los adecuados».

Turbo: Esta reparación puede suponer 11 horas de reparación y un coste de 2.800 euros. Tal y como indican los expertos de RACE, su elevado precio se debe a que «se trata de un sistema caro en sí mismo». No obstante, esto en parte también se debe a que lo utilizan en especial vehículos de gama deportiva, «pues el turbo se encarga de sobrealimentar el motor para que rinda más», explican. A su vez, para que dicha sobrealimentación no sea excesiva y derive en una avería, aconsejan «sobre todo, hacer un uso inteligente del ralentí: dejar el coche en ese estado durante 30 segundos antes de emprender la marcha y otros 30 segundos antes de apagar el motor al finalizar la conducción, con el fin de regular su temperatura. También se recomienda no realizar una conducción demasiado brusca».