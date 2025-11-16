Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»

La época de los superalimentos, de productos milagrosos y de los suplementos puede derivar en problemas de salud si no se consumen bajo supervisión de ... un profesional. Lo advierte un médico en relación a uno de esos alimentos de moda, en este caso porque ayuda a tratar la ansiedad.

Y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente un 4,4 % de la población mundial padece actualmente algún trastorno de ansiedad, lo cual pone de manifiesto la enorme dimensión de esta condición y multiplica las consultas para tratar de combatirla.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha explicado cómo actúa la planta ashwagandha, lo cual debe llevarse siempre bajo control médico. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram (@doctorrojass), este profesional de la salud comienza a enumerar una serie de beneficios que tiene el consumo de este producto.

-Reduce el estrés y la ansiedad.

-Mejora la calidad de sueño.

-Ayuda a controlar el cortisol, con reducciones espectaculares de hasta un 30% en estudios clínicos.

-Aumenta la energía y reduce la fatiga.

-Mejora la memoria y la concentración.

-Mejora la fuerza muscular, gracias a que en ocho semanas ha demostrado aumentar la grasa magra.

-Mejora la fertilidad masculina.

-Sirve para la salud femenina; en síndrome premenstrual y la menopausia puede aliviar los síntomas.

-Mejora la sensibilidad a la insulina.

-Puede bajar el azúcar en sangre.

-Ayuda al corazón, reduciendo la inflamación, el estrés oxidativo y la presión arterial.

El problema su consumo no está indicado para todo el mundo, ya que, advierte el doctor Rojas, esta planta también tiene contraindicaciones. Concretamente, es conveniente «evitar en el embarazo, la lactancia, la enfermedad hepática renal o si tienes problemas de tiroides». Además, añade que el mejor tipo es la que contiene «menos del 5% de withanolidos; sobre todo, fíjate que sea KSM-66», y que la dosis efectiva es «en torno a 300 y 600 gramos al día».

Otra cuestión que ha surgido con el aumento de su consumo es si se puede tomar con problemas de tiroides: «En personas con hipotiroidismo subclínico o hashimoto puede aumentar ligeramente la producción de hormona tiroidea, por lo que solo debe tomarse bajo control médico», explica, para seguidamente recalcar que «en algunos países, la ashwagandha ha sido restringida o prohibida temporalmente, no porque sea peligrosa en sí, sino por falta de regulación legal en su pureza y concentración. Algunos suplementos vendidos online han mostrado variaciones de hasta un 300% respecto a lo que indica la etiqueta y esto puede alterar hormonas o interacciones con otros tratamientos».

Con lo cual, para los que decidan probar esta planta, «la evidencia actual nos dice que lo hagas solo durante ocho a doce semanas, y vigila que ponga siempre KSM-66 o sensoril en tu suplemento, para mayor seguridad para ti», aclara Rojas.