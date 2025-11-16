Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alimento de moda que debe ser consumido bajo supervisión de un profesional, según un cardiólogo. Ideal

Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»

El uso de la ashwagandha para ayudar a la ansiedad ha multiplicado su consumo

Camilo Álvarez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

La época de los superalimentos, de productos milagrosos y de los suplementos puede derivar en problemas de salud si no se consumen bajo supervisión de ... un profesional. Lo advierte un médico en relación a uno de esos alimentos de moda, en este caso porque ayuda a tratar la ansiedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

