Antonio Velasco, fundador de una almazara: «Este es el mejor aceite de oliva que puedes consumir ahora»
Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, detalla cuáles son los beneficios del aceite de cosecha temprana
Granada
Martes, 28 de octubre 2025, 09:48
La nueva campaña del aceite de oliva ya está aquí. Desde principios de octubre son muchas las almazaras que están cosechando ya las primeras aceitunas para elaborar los aceites tempranos de la campaña 2025/2026. Unos aceites con los que se da el pistoletazo de salida a la nueva campaña oleícola y que, además, son los mejores que se pueden consumir en este momento.
Así lo asegura a IDEAL Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, que explica que este tipo de aceites se realizan cosechando la aceituna cuando todavía esta verde y se elaboran en estas fechas. «En el olivar de Sierra Nevada es a finales de octubre cuando la aceituna tiene ese punto especial que nos permite elaborar aceites con mucho aroma y sabor, siendo ideales para tomar en crudo», comenta.
Unos aceites de extrema calidad que se diferencian de los de cosecha madura, que normalmente se realiza de diciembre a febrero, por ofrecer unas características totalmente únicas: «En estos primeros aceites se perciben aromas a tomate y distintos vegetales, es como oler una ensalada».
Antonio Velasco
Socio fundador de Quaryat Dillar
Además, son «muy beneficiosos para el organismo» debido a su alto contenido en antioxidantes y polifenoles. Eso sí, para poder disfrutar de esos beneficios es imprescindible consumir el aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana en crudo, ya que solo así se mantienen dichos atributos intactos y se puede apreciar mejor el aroma y el sabor.
«Nosotros ahora mismo estamos cosechando y desde principios de noviembre tendremos este aceite a la venta». Pero, aunque es un aceite de esta época, lo cierto es que se puede disfrutar de él durante todo el año. «Lo conservamos en nuestra bodega con unas condiciones muy controladas que hacen que todo el año mantengan la frescura, el aroma y el sabor», finaliza.