«Desde mi almazara te digo cómo será el inminente precio del aceite de oliva» El jefe de una alamzara analiza las circunstancias actuales y habla de lo que puede ocurrir a partir de enero

Camilo Álvarez Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:08

Se acerca la Navidad, el fin de año y la incertidumbre en torno al precio del aceite de oliva crece. La campaña de recogida da sus primeros pasos pero es pronto para saber cómo se va a comportar. Las escasas lluvias de este verano y de un otoño muy seco no invitan al optimismo, pero es pronto para vaticinar cómo van a variar los precios.

Intenta arrojar algo de luz Antonio Velasco, socio fundador de la almazara Quaryat Dillar de Granada. La previsión para la campaña de recogida de la aceituna, que ha comenzado ya en algunas zonas, «depende de la climatología«. No cree que haya que ser pesimista, pero tampoco lanza las campanas al vuelo. »Se prevé una campaña normal, aunque no especialmente buena porque hemos pasado un verano muy seco». En este sentido, «todos los agricultores y productores están pendientes del tiempo. Si cayeran algunas lluvias en el mes de octubre se podría encarar la campaña con mejores perspectivas». Por el momento las lluvias han sido escasas en cuanto a los días y torrenciales el algunos puntos, que no ayudan.

En lo referente al coste del aceite, «creemos que el rango de precios se va a mantener en línea con lo que tenemos actualmente». Es decir, «como consumidores no esperamos que haya una subida de precios en los supermercados, en los lineales e, incluso, en las almazaras».

En la misma línea se mantiene el gerente de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero: «La campaña que viene será similar a la del año pasado, siempre y cuando la climatología acompañe». De ella depende que el aceite siga bajando o que vuelva a escalar en cuestión de semanas.

Eso de aquí a final de año, cuando se siga 'tirando' de la producción de la campaña anterior, pero ¿qué pasará a partir de enero? «Todo dependerá de factores meteorológicos y que se recoja toda la producción en tiempo y forma, sin sobresaltos». Antes de eso, la perspectiva para las fiestas navideñas «es que los precios sigan estables en la línea que tenemos».

Un tema importante es el de los aranceles, a raíz de los impuestos por un mercado tan importante como es el de Estados Unidos. En su opinión «el consumidor norteamericano tiene un alto poder adquisitivo y va a soportarlos pero, al final, son trabas con las que nos encontramos para poder exportar y ser competitivos con otros países. Creo que las empresas españolas estamos buscando ya otros mercados, como el asíatico. En nuestro caso ya vendemos en Japón, en Taiwán y en Corea del Sur. De lo que se trata es de «buscar otros mercados que te aseguren o faciliten esa estabilidad en el tema de aranceles y un tipo de cliente que aprecie tu producto y esté dispuesto a pagar lo que vale un aceite de oliva virgen extra».

Velasco explica que «al agricultor se le está pagando cuatro euros por el litro de aceite, mientras el consumidor abona una cantidad que se mueve en torno a los cinco euros». Gracias a ello, el agricultor también se ve beneficiado y se podrá mantener esa agricultura tradicional que tan importante es para los pueblos de Granada y el resto de Andalucía».