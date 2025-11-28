Alertan del timo de la tarjeta Pass a clientes de Carrefour: intentan robar tu dinero por SMS

Todo empieza con un simple SMS. «Compra realizada con éxito por importe de 829,23 euros. Si no la reconoces, cancela aquí». La empresa que ... aparentemente envía este mensaje es Carrefour, en referencia a un pago efectuado con la tarjeta Carrefour Pass. Todo es una estafa con la que los ciberdelincuentes intentan robar el dinero de los usuarios.

Este es un caso real, y así lo confirma la propia empresa Carrefour. «En uno de los casos recientes, un cliente recibió un SMS que parecía legítimo, indicando una devolución de préstamo con un importe específico y mostrando un número de cuenta IBAN. El mensaje incluía detalles como un número de ticket para ganar credibilidad. Sin embargo, al investigar, descubrimos que se trataba de un intento de phishing», destacan.

«Nunca compartas tus datos bancarios ni respondas a mensajes que soliciten información sensible, aunque parezcan reales. Si recibes un mensaje de texto sobre una transacción que no reconoces, contacta directamente con nuestro servicio de atención al cliente para verificar la información», advierte Carrefour.

Ampliar SMS de estafa de Carrefour. IDEAL

El mensaje redirige a una web que parece de la empresa de supermercados, en la que da la opción de devolver la compra por un importe no reconocido. Pero la realidad es que, al acceder a un link, los ciberdelincuentes intentan robar los datos personales y bancarios de la persona que intenta anular la compra. Se trata de un caso clásico de smishing.

Si has recibido un SMS de estas características, accedido al enlace y facilitado tus datos de acceso (usuario y contraseña), así como cualquier otro dato de carácter personal o financiero, contacta lo antes posible con la entidad bancaria para informarles de lo sucedido y cancelar posibles transacciones que se hayan podido efectuar. «Del mismo modo, contacta con Carrefour a través de sus canales oficiales para proceder del mismo modo, notificar el incidente y tratar de cancelar la tarjeta PASS para que no puedan realizar ningún tipo de acción con ella. En la página oficial de Carrefour encontrarás información sobre cómo proceder en caso de pérdida o robo de la tarjeta.», alerta el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Se trata de un ejemplo de timo o estafa que los ciberdelincuentes han intentado realizar en varias ocasiones. Es por ello que la empresa Carrefour pone en alerta a sus clientes, a la vez que pide que tampoco se den datos si reciben una llamada telefónica en la que se afirma la misma situación de una compra que es falsa.