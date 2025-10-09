Alerta para clientes de BBVA: esta nueva estafa roba las contraseñas de tu cuenta Los engaños virtuales están a la orden del día y cada vez son más frecuentes

C. L. Jueves, 9 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Los engaños virtuales están a la orden del día y cada vez son más frecuentes. Los ciberdelincuentes inventan diariamente nuevas estafas en el ámbito digital para apropiarse de los datos personales y bancarios de los usuarios a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o SMS.

Aunque las autoridades avisan sobre estos engaños y dan algunas recomendaciones para detectarlas, con el paso del tiempo las estafas virtuales se van perfeccionando y son más difíciles de distinguir. Entre los más extendidos, están aquellas que se hacen pasar por entidades bancarias.

El último engaño virtual está afectando a muchos clientes de BBVA, que han recibido un SMS, aparentemente de este banco, advirtiendo sobre el hecho de que su tarjeta ha sido desactivada por una caída del sistema. En este sentido, se le pide al usuario volver a activar la tarjeta a través de un enlace que se incluye en el mensaje.

El link simula lleva a la página oficial de la entidad bancaria, pero realmente está redirigiendo a una web fraudulenta para poder robar los datos personales del usuario y poder acceder a su cuenta. Por ello, lo mejor es no responder a mensajes de este tipo ni acceder a ningún enlace.

Temas

Estafas

BBVA