Alcampo rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Suroliva: menos de 3,80 euros el litro
La compañía francesa había lanzado una promoción de su aceite de oliva virgen extra de Suroliva a principios de este mes, pero ahora baja aún más su precio
Granada
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:01
El precio del aceite de oliva se ha convertido en todo un desafío para el consumidor, que cada vez que se enfrenta a cogerlo ... en el supermercado presta atención a las diferentes ofertas y promociones que hay hoy en día, y que cada vez son mayores. Grandes cadenas, como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés, suelen incluir en sus catálogos semanales promociones que afectan a este producto.
En un contexto en el que el precio del aceite de oliva en general ha bajado pero vuelve a estar por encima de los 4 euros el litro de forma generalizada en los lineales, se suceden las ofertas en los supermercados y de las propias marcas, como la nueva oferta de Alcampo.
La compañía francesa había lanzado una promoción de su aceite de oliva virgen extra de Suroliva a principios de este mes. La garrafa de 5 litros de este AOVE se vendía por 22 euros, o lo que es lo mismo, 4,40 el litro. Ahora vuelve a bajar el prrcio y en su catálogo actual, promoción válida hasta el 12 de diciembre, cuesta 18,95 euros, lo que significa pagar el litro a 3,79 euros.
Elaborado en la localidad sevillana de Osuna, este aceite de oliva destaca por su sabor intenso y sus aromas profundos, capaces de aportar un toque distintivo y auténtico a cualquier receta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión