Alcampo rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Suroliva: menos de 3,80 euros el litro

El precio del aceite de oliva se ha convertido en todo un desafío para el consumidor, que cada vez que se enfrenta a cogerlo ... en el supermercado presta atención a las diferentes ofertas y promociones que hay hoy en día, y que cada vez son mayores. Grandes cadenas, como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés, suelen incluir en sus catálogos semanales promociones que afectan a este producto.

En un contexto en el que el precio del aceite de oliva en general ha bajado pero vuelve a estar por encima de los 4 euros el litro de forma generalizada en los lineales, se suceden las ofertas en los supermercados y de las propias marcas, como la nueva oferta de Alcampo.

La compañía francesa había lanzado una promoción de su aceite de oliva virgen extra de Suroliva a principios de este mes. La garrafa de 5 litros de este AOVE se vendía por 22 euros, o lo que es lo mismo, 4,40 el litro. Ahora vuelve a bajar el prrcio y en su catálogo actual, promoción válida hasta el 12 de diciembre, cuesta 18,95 euros, lo que significa pagar el litro a 3,79 euros.

Elaborado en la localidad sevillana de Osuna, este aceite de oliva destaca por su sabor intenso y sus aromas profundos, capaces de aportar un toque distintivo y auténtico a cualquier receta.