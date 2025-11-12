Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alcampo incluye el aceite de oliva virgen extra de La Masía en sus 'ofertones quincenales'. Justo Rodríguez

Alcampo incluye en sus 'ofertones quincenales' un aceite de oliva virgen extra de La Masía

La garrafa de 5 litros de este AOVE se vende por 22,95 euros, o lo que es lo mismo, 4,59 el litro, pero se pueden sumar descuentos adicionales

Camilo Álvarez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:28

El precio del aceite de oliva se ha convertido en todo un desafío para el consumidor, que cada vez que se enfrenta a cogerlo ... en el supermercado presta atención a las diferentes ofertas y promociones que hay hoy en día, y que cada vez son mayores. Con la incertidumbre de lo que ocurrirá en los próximos meses, ante la rebaja de los expertos de la previsiones de una gran campaña por la falta de lluvias, los precios han experimentado una ligera subida en las últimas semanas.

