Alcampo incluye en sus 'ofertones quincenales' un aceite de oliva virgen extra de La Masía

El precio del aceite de oliva se ha convertido en todo un desafío para el consumidor, que cada vez que se enfrenta a cogerlo ... en el supermercado presta atención a las diferentes ofertas y promociones que hay hoy en día, y que cada vez son mayores. Con la incertidumbre de lo que ocurrirá en los próximos meses, ante la rebaja de los expertos de la previsiones de una gran campaña por la falta de lluvias, los precios han experimentado una ligera subida en las últimas semanas.

En un contexto en el que el precio del aceite de oliva en general ha bajado pero vuelve a estar por encima de los 4 euros el litro de forma generalizada en los lineales, se suceden las ofertas en los supermercados y de las propias marcas, como la nueva oferta de Alcampo.

La compañía francesa ha lanzado una promoción de su aceite de oliva virgen extra de La Masía. La garrafa de 5 litros de este AOVE se vende por 22,95 euros, o lo que es lo mismo, 4,59 el litro. Ahora bien, hay que tener en cuenta que está enmarcado en la promoción de la cadena para sus compras a través de su página web, por la que ofrece un descuento de 50 euros para las tres primeras compras online. Esta promociónde 'ofertones quincenales' acaba el próximo 15 de noviembre.

La Masía es una marca 100% aceitera con más de medio siglo de experiencia en el sector. En funcionamiento desde los años 50 del siglo XX, en 2012 presentó el primer aceite de oliva especial para freír en el mercado, La Masía 0,0. En 2014 lanzó los monovarietales Virgen Extra La Masía variedades Arbequina, Hojiblanca y Picual.