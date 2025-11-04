Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El aceite de oliva virgen extra incluido en la oferta con 50 euros de descuento A. Mingueza

Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento

La cadena premia con rebajas las tres primeras compras online

Camilo Álvarez

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:35

El precio del aceite de oliva se ha convertido en todo un desafío para el consumidor, que cada vez que se enfrenta a cogerlo en ... el supermercado presta atención a las diferentes ofertas y promociones que hay hoy en día, y que cada vez son mayores. Con la incertidumbre de lo que ocurrirá en los próximos meses, ante la rebaja de los expertos de la previsiones de una gran campaña por la falta de lluvias, los precios han experimentado una ligera subida en las últimas semanas.

