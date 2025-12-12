Los agricultores avisan: el precio del aceite podría subir porque «la cosecha va a ser menor»

El año 2025 cada vez está más próximo a su fin y son muchos los consumidores que se hacen una misma pregunta: ¿qué pasará con ... el precio del aceite de oliva en 2026? Y es que el todavía presente año ha sido bastante bueno para los consumidores en lo que al precio del llamado oro líquido se refiere, pudiendo adquirir AOVE a menos de cuatro euros el litro. Sin embargo, esto es algo que podría cambiar próximamente.

Con el mes de noviembre finalizado, que es el segundo de la nueva campaña del aceite en lo que a la comercialización se refiere, se han vendido 117.000 toneladas de aceite de oliva, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Y esto supone una cantidad mayor a la registrada hace un año, cuando se alcanzaron 101.000 toneladas.

Con estas cifras, desde UPA Andalucía aseguran que se refleja «la fortaleza en la demanda» y se vuelve a demostrar que «no existen razones que justifiquen la bajada de precios de origen del aceite de oliva». Y es que, pese a que el mes pasado se vendió el kilo de aceite de oliva virgen extra por encima de los 4,5 euros, esta semana las cotizaciones han bajado hasta los 4,30 euros.

En este sentido, hay un punto clave: ha llovido durante las últimas semanas, lo que ha mejorado el aspecto del campo pero son lluvias que han llegado tarde. «El aceite ya está hecho y la cosecha va a ser menor de lo que indicaban los aforos», explican.

Datos de noviembre

Los datos de la AICA durante el mes de noviembre señalan una producción total de 250.641 toneladas de aceite de oliva, lo que dejaría las existencias totales por encima de las 380 toneladas. En este sentido, desde Asaja Jaén, en voz de su portavoz y gerente Luis Carlos Valero, al menos de momento consideran que hay un ritmo «adecuado» en la salida del aceite de oliva, aunque «sería importante que se incrementara» ya que se encuentran en el segundo mes de comercialización de la campaña.