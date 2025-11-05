El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

El fantasma de la burbuja tecnológica sobrevuela los mercados financieros globales. El debate sobre su posible estallido lleva meses sobre la mesa de operaciones no ... solo de Wall Street, sino de todos los parqués mundiales, con los analistas muy divididos en torno a las valoraciones alcanzadas por los gigantes del sector.

Para algunos, los niveles alcanzados son extremos y la corrección es inevitable. Para otros, los resultados y las previsiones de estas empresas siguen sosteniendo su evolución alcista. En medio, los inversores, que no paran de recibir señales que, cuanto menos, apuntan a que hay que prestar atención a cualquier señal de riesgo.

De momento, las turbulencias están siendo puntuales. El martes se dejaron sentir en la Bolsa de Nueva York con caídas de entre el 6% y del 8% para Intel, Micron o Palantir, mientras que otros gigantes como Nvidia o ARM se dejaron un 4%. También resonaron los ecos de inquietud en Seúl -también con fuerte peso tecnológico- que llegó a perder un 6% en los peores momentos de la sesión, lastrado por el desplome de Samsung o SK Hynix. Todo aderezado con un ambiente de tensión al que contribuyó el experto inversor Michael Burry, que acaba de revelar posiciones bajistas (ganas con las caídas) de su fondo contra algunas de estas empresas. Un movimiento que recuerda la estrategia que siguió antes del estallido de la crisis de las hipotecas subprime.

La tensión del martes da paso a una calma tensa en la que parece que todo el mundo está esperando nuevas pistas en torno al sector. «Las subidas en el año son muy relevantes, especialmente en la temática IA, y en algún momento una toma de beneficios era de esperar, pero no es un problema de fondo, sino de velocidad», apunta el departamento de análisis de Bankinter.

Desde la firma defienden que los beneficios de estas empresas «son reales y con crecimientos fenomenales, las inversiones se financian con cash flow y las valoraciones ajustadas por crecimiento son aceptables». Es decir, nada que ver con la burbuja dotcom, sino más bien un «ajuste sano» que libera potencial alcista para 2026. Los analistas de Renta 4 añaden que, comparado con la burbuja tecnológica del año 2000 -cuando el Nasdaq 100 subió un 353% en año y medio-, el indicador sube desde mínimos de este año apenas un 58% (+149% desde los mínimos de la recesión de 2022).

Inversiones y concentración

En todo caso, la vertical subida de estas compañías en Bolsa ha generado el miedo a una burbuja por varios factores que conviene vigilar: el ciclo de fuertes inversiones anunciadas, la concentración de este mercado y algunas señales de comportamiento especulativo. Así lo consideran los analistas de Deutsche Bank, que ven cómo, a diferencia de las busbujas pasadas, las valoraciones actuales están respaldadas por «ganancias sólidas, flujos de caja robustos y balances más saludables».

Sin embargo, también observan ciertos riesgos, como el exceso de inversión, los desafíos de la monetización -si bien la adopción de aplicaciones de IA por parte de los usuarios es alta, el número de suscriptores de pago sigue siendo relativamente bajo- y la fuerte concentración (con una ponderación desproporcionada en los índices) «que podrían amenazar la sostenibilidad de las subidas si los fundamentales se debilitan».

En el primer punto coincide también Giordano Lombrado, fundador de Plenisfer Investments (de Generali Investments), al calificar de «asombrosa» la magnitud de las inversiones anunciadas por el sector. «Se espera que las empresas estadounidenses destinen entre 400.000 y 500.000 millones de dólares a la construcción de centros de datos para apoyar el desarrollo de la IA en 2025, y Citigroup estima que la potencia informática de la IA requerirá 50 GW adicionales de capacidad global para 2030 (un poco menos que toda la capacidad instalada actual del Reino Unido)», advierten los expertos.

La preocupación es, entonces, en torno a una inversión excesiva que, por muy transformadora que sea, «acabe provocando una mala asignación y el colapso de las expectativas de rentabilidad infladas». «No descartamos que el auge continúe, pero no podemos evitar preguntarnos si los flujos de caja de las empresas implicadas, por muy cuantiosos que sean, se ven cada vez más erosionados por estos gastos, ¿qué pasará con la valoración de sus acciones?», insisten los analistas.