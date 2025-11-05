Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los CEO de Deutsche Telekom y Nvidia presentan un plan para un centro de datos conjunto en Alemania. Reuters

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

Las Bolsas afrontan con cautela las elevadas valoraciones del sector, que se enfrenta a la urgencia de grandes inversiones que podrían afectar a su rentabilidad

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El fantasma de la burbuja tecnológica sobrevuela los mercados financieros globales. El debate sobre su posible estallido lleva meses sobre la mesa de operaciones no ... solo de Wall Street, sino de todos los parqués mundiales, con los analistas muy divididos en torno a las valoraciones alcanzadas por los gigantes del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  5. 5 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados