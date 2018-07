El Ibex-35 sube un 0,01% y salva de nuevo los 9.700 puntos En el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha colocado en 90 puntos básicos, y la rentabilidad exigida al bono de diez años en el 1,31% ESTHER GARCÍA LÓPEZ Madrid Lunes, 23 julio 2018, 19:53

Las bolsas europeas han iniciado la semana con resultados mixtos, con el Ibex-35 subiendo un discreto 0,01%, el que más de Europa, y manteniendo a duras penas la cota psicológica de los 9.700 puntos en los que lleva instaladolas nueve últimas jornadas. El selectivo español ha cerrado la sesión en los 9.726 enteros, después de que los inversores vacilaran entre comprar o vender debido a la guerra comercial entre EE. UU. y China, mientras esperan la avalancha depresentación de resultados empresariales que tendrá lugar esta semana.

El índice del Viejo Continente que más se ha dejado en la sesión ha sido el FTSE Mib de Milán,con una caída del 0,87%, seguido por el Cac 40 de París, que ha cedido un 0,37%, el FTSE 100 de Londres (-0,30%) y el Dax 30 de Fráncfort (- 0,10%). Los responsables de estos descensos han sido, por una parte, la guerra comercial entre Estados Unidos y China que suma y sigue, ahora con las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, dirigidas a Trump al asegurar que, aunque China no quiere una guerra comercial, no está asustada y afirmó que no tienen intención de incentivar sus exportaciones a través de una devaluación comparativa de su divisa. Por otra parte, han reaparecido en escena las amenazas entre Donald Trump y el presidente de Irán, Hasan Rohaní, quien advirtió a Washington de que no jugara con fuego porque un conflicto con Teherán supondría la madre de todas las guerras, a lo que Trump no tardó en contestar que no volviera a amenazar a Estados Unidos o sufrirá las consecuencias. Ante estas amenazas los inversores optaron por la cautela y por desprenderse de papel.

Esta tensión se plasmó también en el Ibex-35, que cerró en verde'in extremis'. Indra fue el 'farolillo rojo' de la sesión, con una caída del 2,58% después de conocerse que Hacienda investigó a la compañía por comisiones de 2,4 millones de euros en operaciones en Angola. La seguían IAG con descensos del 1,30%, Mediaset (-1,25%), Amadeus (-1,08%) y Enagás (-1,04%).

Ya en verde cotizaron Bankia, que lideró las subidas con un (+2,27%), seguido por Bankinter (+0,98%), BBVA (+0,92%), Mapfre (+0,81%) y Dia, que subió un 0,76% a pesar de que HSBC recortara su recomendación de mantener a reducir y bajara su precio objetivo de 2,7 a 1,8 euros. La cotización de la cadena de distribución pierde más de un 50% en lo que va de año.

También Telefónica ha visto como Goldman Sachs ha recortado su recomendación desde comprar a neutral y ha rebajado su precio objetivo de 8,85 a 7,60 euros. Cerró la sesión con una caída del 0,27%.

Los inversores tienen ahora puesto el foco en la presentación de resultado que las cotizadas del Ibex-35 realizarán en bloque a partir de mañana, que lo hará Endesa. El miércoles le tocará turno a Santander, Iberdrola, Naturgy, Aena, Cie Automotive y Mediaset. El jueves lo harán Dia, Viscofan, Mapfre, Bankia, Bankinter, Repsol, Telefónica, Técnicas Reunidas y Abertis, y el viernes les tocará el turno a Indra, Cellnex, CaixaBank, BBVA, Siemens Gamesa, Acciona, Amadeus y Sabadell.

Hoy se han conocido las cifras de Global Dominion, que ha obtenido un beneficio neto atribuible de 12,6 millones de euros en el primer semestre del año, un 26,5% más. Vidrala también ha presentado hoy sus números del primer semestre y ha obtenido un resultado neto de 55,2 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 22,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Otro de los focos de los mercados en esta semana está dirigido a la reunión que mantendrán este miércoles en Washington Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Cecilia Mastrom, comisaria de Comercio, con Donald Trump para intentar rebajar las tensiones comerciales. Juan J. Fernández-Figares, analista de Link Securities, espera que esta reunión «pueda ser productiva, alcanzándose un acuerdo satisfactorio para el sector del automóvil y el de componentes del automóvil, algo a lo que el Gobierno alemán parece muy dispuesto dada la importancia que el sector tiene en la economía del país».

Esta tensión comercial ha hecho que en Asia los mercados también cotizaran hoy con números mixtos. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia y el Pacífico ha caído hoy un 0,2%, penalizado por las amenazas de Trump de nuevos aranceles y por sus críticas a las progresivas subidas de tipos de la Reserva Federal. El Nikkei de Japón ha caído un 1,33%, hasta los 22.396 puntos, después de la publicación de unos informes que indican que el Banco Central de Japón podría reducir sus compras masivas de fondos. «Esto es algo que podría debatir en su próxima reunión de política monetaria», apunta Sergio Ávila, analista de IG. Esta noticia ha provocado un repunte del yen.

Ya en clave local, en el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha colocado en 90 puntos básicos, y la rentabilidad exigida al bono de diez años en el 1,31%. Mientras que en el mercado de materias primas el precio del barril de Brent ha subido hasta los 73 dólares y el de West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo ha hecho hasta los 68 dólares. El oro baja y se cotiza a 1.225 dólares la onza. En el mercado de divisas el euro se intercambia a 1,17 dólares.