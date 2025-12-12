El Ibex toca los 17.000 puntos por primera vez y se consolida como el mejor índice de Europa

La Bolsa española desafía una vez más a los que apuntan a cierta sobrevaloración en el mercado. El Ibex-35 está a punto de cerrar ... su tercera semana consecutiva de subidas con solo una sesión en negativo y a punto de rebasar los 17.000 puntos que ha llegado a tocar en máximos intradía.

El selectivo consolida así su posición como el mejor índice de todas las bolsas occidentales, con una espectacular revalorización de más del 42% que ni los más optimistas pudieron prever a principios de año. Ahora, a apenas dos semanas de finalizar el ejercicio, los inversores buscan excusas para seguir ampliando el tradicional rally de fin de año. Y este viernes han sido los nuevos máximos del Dow Jones en Wall Street, animado por la reciente decisión de la Reserva Federal de EE UU de bajar de nuevo los tipos de interés.

En España, las subidas de este viernes vienen lideradas por el sector de infraestructuras, con Ferrovial subiendo más de un 2% en una jornada clave para el valor. Esta noche, Nasdaq decidirá si la compañía pasa a formar parte del codiciado índice. Todo un reto que implicaría, entre otras cosas, aumentar de forma inmediata la liquidez de la cotizada y, por tanto, sacar mayor provecho a su papel en Wall Street.

Al margen de Ferrovial, los bancos e Inditex -que ha recuperado la confianza del mercado tras unos resultados mejores de lo esperado- son los que siguen tirando al alza de la Bolsa española en las últimas semanas. «El mercado parece dar por cerrado 2025 y lo mejor es mantener un posicionamiento pro-riesgo, pensando ya en 2026», explican los analistas de Bankinter.

Y es que los recortes de tipos, la perspectiva de un nuevon presidente de la Fed y de unos resultados empresariales al alza mantienen la expectativa de más subidas de cara a 2026. Nadie quiere quedarse fuera, conscientes también de que las revalorizaciones no serán tan generosas como las de este año y pese a los riesgos que aún siguen presionando a parte del mercado y las dudas que aún persisten en torno a una posible burbuja de la inteligencia artificial.

De hecho, esta semana ha sido protagonista la fuerte caída experimentada por Oracle, desplomado un 11% ayer en Wall Street, tras presentar unos ingresos por debajo de lo esperado. Su descenso arrastró al resto del sector -con gran peso en el mercado global- y, aun así, las bolsas siguen en máximos.

«A pesar de la volatilidad, el crecimiento de las ganancias se está extendiendo más allá de EEUU, y una Fed más expansiva ha apoyado históricamente la renta variable incluso con valoraciones elevadas», indican los expertos de Julius Baer en una nota a clientes. «Esto hace que la diversificación internacional sea cada vez más importante a medida que mejora el impulso de las ganancias regionales. Con la estacionalidad de fin de año también favorable, el panorama general para principios de 2026 sigue siendo positivo», añaden.