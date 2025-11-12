Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pantallas de cotización en el interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

El selectivo bate los 16.600 puntos tras subir un 4,5% en solo tres sesiones

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

La fiesta alcista continúa, al menos de momento, en la bolsa española, que con una nueva subida del 1,4% logra este miércoles un nuevo ... récord por encima de los 16.600 puntos. En solo tres sesiones, el Ibex-35 ha subido un notable 4,5%, retrasando la recogida de beneficios que podría llegar en las próximas sesiones ante los niveles alcanzados que, de momento, han provocado que las cotizadas en el selectivo rompan la barrera del billón de euros de capitalización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  4. 4 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  5. 5 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  8. 8 Los cinco minutos que han hecho saltar por los aires la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización