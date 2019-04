El Ibex 35 apuntala los 9.400 puntos con el apoyo de los valores más expuestos al Brexit La cifra es superior a la que pretendía Londres e inferior al deseo de Bruselas, por lo que se alcanza un punto medio que da algo de calma a los inversores RAÚL POZA MARTÍN Jueves, 11 abril 2019, 18:36

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, ha avanzado hoy un 0,41% hasta los 9.445,4 puntos gracias a las subidas registradas por los componentes más afectados por el Brexit tras la nueva prórroga de seis meses. Además, rompe con cuatro sesiones cerrando en negativo.

El selectivo comenzó la jornada con ligeras pérdidas del 0,1% que le hacían perder por la mínima la cota de los 9.400 puntos desde el comienzo de la sesión. El Ibex, al igual que el resto de principales indicadores del Viejo Continente, mostró mucha apatía durante toda la mañana pese al acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea. Y es que Londres y Bruselas han pactado un nuevo aplazamiento del Brexit para los próximos seis meses. La cifra es superior a la que pretendía Londres e inferior al deseo de Bruselas, por lo que se alcanza un punto medio que da algo de calma a los inversores. Pese al acuerdo, la incertidumbre permanecerá en los mercados medio año más y hoy los inversores no han reaccionado de manera contundente ni a la baja, ni al alza, quizás ya cansados de descontar los múltiples escenarios posibles y a la espera únicamente del desenlace final. Por ello, la mañana ha sido atípica y el apetito inversor no se ha despertado hasta pasadas las tres de la tarde, cuando el Ibex 35 ha comenzado a asentarse en terreno positivo, aguantando cómodamente por encima de los 9.400 enteros, y el resto de plazas europeas también se han ido sumando a las compras a excepción de Londres.

Además, los inversores aún se recuperaban de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y de las declaraciones de su presidente, Mario Draghi. El banquero italiano, además de volver asegurar que no se tocarán los tipos, no dio detalles sobre las nuevas subastas de liquidez limitada (TLTRO II), lo que enfrío a los inversores europeos no solo en la jornada de ayer, sino también en la sesión de hoy. Tampoco ha ayudado la cautela que ha mostrado la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) con el crecimiento económico. Pero el caso es que según se acercaba el cierre de mercados los inversores han apostado por las compras.

Europa en verde y el Ibex 35 apoyado en los valores afectados por el Brexit

Con todo, y tras conocerse hoy que la inflación alemana se coloca en el 1,4%, lo que esperaba el mercado y que confirma también un estancamiento de la economía, los mercados europeos han concluido la sesión con subidas, salvo Londres. De este modo, París ha terminado con ascenso del 0,74%, Fráncfort ha avanzado un 0,33%, Milán ha subido un 0,24% y Londres ha finalizado con un testimonial retroceso del 0,04%.

De vuelta al principal indicador de la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos han sido para los valores con mayor exposición al Reino Unido que han tomado hoy mucho aire. Así, IAG ha subido un 5,86%; Meliá Hotels, un 3,715; Banco Sabadell, un 3,54%; Ence, un 2,82%; ACS, un 2,69%, y Banco Santander, un 2,43%. Mientras que en el lado de las pérdidas las energéticas han sido las que han protagonizado las mayores caídas del Ibex: Siemens Gamesa ha cedido un 2,56%; Enagás, un 1,32%; Iberdrola, un 1,26%; Endesa, un 1,23%; Amadeus, un 1,13%, y Repsol, un 1,1%.

Divisas, petróleo y deuda

Calma también en el mercado de divisas tras el nuevo escenario para el Brexit. La moneda comunitaria, el euro, se cambiaba a 1,126 dólares y cotizaba plano con los parqués del Viejo Continente cerrados, y la libra cedía un ligero 0,1% un hasta 1,307 billetes verdes en ese mismo momento.

En el mercado de materias primas el barril de crudo de Brent, referencia para Europa, se pagaba a 71,1 dólares al caer un 0,8% con la renta variable europea cerrada.

Respecto al mercado de deuda, el Tesoro Público de España ha captado hoy 3.944,16 millones de euros y ha cobrado más a los inversores en una nueva emisión de bonos y obligaciones, la última de la presente legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez . Los mercados han vuelto a confiar en los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de ambas emisiones ha superado los 7.688 millones, multiplica por 1,9 veces el importe finalmente adjudicado. Por otro lado, se ha situado en el rango medio previsto. Por su parte, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en el 1,01% con la prima de riesgo en 101 puntos básicos. Y el interés del bono germano al mismo plazo o «Bund», referencia de solvencia para Europa y cuya diferencia con el español determina nuestro riesgo país, se ha posicionado en el -0,01%.