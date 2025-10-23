Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El crudo repunta un 4,5% tras las sanciones de EE UU a los gigantes petroleros rusos

El barril de Brent, de referencia en Europa, alcanza los 65,5 dólares, ante el órdago de Trump sobre Lukoil y Rosneft

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:54

Comenta

Sesión de alto voltaje en los mercados de materias primas internacionales, con el precio del petróleo disparado un 4,5% como reacción a las sanciones ... impuestas por Donald Trump a los dos gigantes productores rusos, Lukoil y Rosneft que, según apuntan los analistas de ING en un nota a clientes, producen unos 5 millones de barriles diarios, con fuerte peso en la producción global.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  4. 4 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  5. 5 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  6. 6

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  7. 7 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  8. 8 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  9. 9 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  10. 10 Los vuelos más baratos para salir de Granada en el puente de diciembre: billetes desde 13 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El crudo repunta un 4,5% tras las sanciones de EE UU a los gigantes petroleros rusos

El crudo repunta un 4,5% tras las sanciones de EE UU a los gigantes petroleros rusos