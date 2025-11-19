Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jensen Huang, CEO de Nvidia. Efe

El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia

La compañía presenta esta noche sus cuentas trimestrales, en pleno temor a una burbuja en la IA

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

El termómetro de la Inteligencia Artificial (IA) se enfrenta a un momento decisivo. Esta noche, con los mercados europeos ya cerrados, Nvidia presentará unos resultados ... que servirán de guía a los inversores para determinar si el miedo a una burbuja en el sector está justificado o, por el contrario, aún queda un largo camino de inversiones y monetización para estos gigantes tecnológicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  8. 8

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana
  9. 9

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  10. 10 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia

El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia