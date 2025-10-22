Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manuel Mirat, Consejero Delegado de Vocento. R. C.

Manuel Mirat, CEO de Vocento, en el Foro Nueva Comunicación

Destacadas personalidades de la política, la empresa y la información asisten al encuentro informativo, donde se analizará el futuro de los medios

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Manuel Mirat, Consejero Delegado de Vocento, participa esta mañana en el encuentro informativo Foro Nueva Comunicación. Un año después de su llegada al grupo, Mirat habla sobre la hoja de ruta que ha puesto en marcha, las oportunidades que tiene Vocento y los principales retos que afrontan los medios en un momento de profunda transformación en el sector.

Presentado por Julián Quirós, director de ABC, el CEO de Vocento comparte su visión y sus reflexiones en un encuentro informativo que tiene lugar en el Casino Real de Madrid, ante destacados representantes del mundo de la política y la empresa, así como relevantes actores del sector de la comunicación.

El Foro de la Nueva Comunicación es una tribuna de debate desarrollada por Nueva Economía Fórum para contribuir a la reflexión y el diálogo sobre el papel que juegan los principales grupos editoriales y audiovisuales en la sociedad de la información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  2. 2 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  3. 3 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  4. 4 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  5. 5 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  7. 7 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 Raúl Berdonés y Lola Índigo, entre los premiados con la Medalla de Oro de Granada
  10. 10

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Manuel Mirat, CEO de Vocento, en el Foro Nueva Comunicación

Manuel Mirat, CEO de Vocento, en el Foro Nueva Comunicación