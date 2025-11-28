Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lineal de aceite de distintas marcas en un supermercado de Madrid EFE/ MARIO MORÓN

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

La caída en la factura de la luz modera una décima el IPC, pero la tasa subyacente sube al 2,6%, la más alta desde diciembre de 2024

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

Los precios de los alimentos siguen presionando el bolsillo de los consumidores, en pleno inicio de la campaña grande para el consumo con las fiestas ... navideñas a la vuelta de la esquina. La subida del IPC se moderó en noviembre una décima hasta el 3% gracias al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento que sufrieron en noviembre de 2024, según el dato adelantado por el INE. Sin embargo, el ocio y la cultura -cuyos precios bajan, pero menos que el año anterior- y, sobre todo, el encarecimiento de la cesta de la compra, impidió al indicador abandonar esa barrera del 3%.

