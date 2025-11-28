El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

Los precios de los alimentos siguen presionando el bolsillo de los consumidores, en pleno inicio de la campaña grande para el consumo con las fiestas ... navideñas a la vuelta de la esquina. La subida del IPC se moderó en noviembre una décima hasta el 3% gracias al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento que sufrieron en noviembre de 2024, según el dato adelantado por el INE. Sin embargo, el ocio y la cultura -cuyos precios bajan, pero menos que el año anterior- y, sobre todo, el encarecimiento de la cesta de la compra, impidió al indicador abandonar esa barrera del 3%.

De hecho, entre noviembre y octubre de 2025 el IPC sí avanzó un 0,2%, en la que es la segunda subida mensual consecutiva del indicador.

La subida de los alimentos llega en un momento clave para el consumidor. Y con una fuerte presión al Gobierno para una reducción del IVA de los productos básicos. No se trata solo de una cuestión de dinero. La salud también ha entrado de lleno en este juego de precios y, según un estudio de la OCU, priorizar el consumo de frutas, verduras, carne, pescado y lácteos sobre los alimentos ultra procesados cuesta 35 euros más al mes por persona. «Lo peor es que las subidas vienen de lejos: el precio medio de los alimentos es hoy un 36% mayor que hace 4 años», apuntan desde la organización.

Así, y pese a la caída de una décima, el IPC se mantiene en niveles elevados, después de que en octubre el IPC subiese al 3,1% interanual, alcanzando su nivel más alto del año. E incluso más allá. No se había visto un dato tan alto desde junio de 2024 (3,4%).

La tasa subyacente -que excluye energía y alimentos elaborados-, se situó en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre y la más alta desde diciembre de 2024.

Los datos difundidos hoy son un avance de los definitivos que se publicarán el próximo mes y sirven al Gobierno para estimar la subida de las pensiones de cara a 2026. De momento, con estas cifras sobre la mesa, las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media.