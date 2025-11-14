Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre compra huevos en un supermercado. Efe

La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

El IPC alcanza el 3,1% por el encarecimiento de la factura de la luz, los vuelos internacionales y los trenes

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:05

Comenta

Los precios consolidan su tendencia alcista en España con un repunte de la inflación en octubre al 3,1%, una décima más que el mes ... anterior, ante la fuerte subida de la luz y del transporte, especialmente aéreo y por ferrocarril, compensados en parte por la bajada de los paquetes turísticos y los carburantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  3. 3 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  6. 6 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  7. 7 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  8. 8 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  9. 9 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada
  10. 10 El granadino que ha donado 650.000 kilos de hortalizas a organizaciones benéficas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año