«Es imposible que la opa de BBVA logre un 50% y muy difícil que alcance el 30%»

Tras 16 meses con la opa de BBVA sobre la mesa, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno (1960, Madrid), se mantiene firme ... en su opinión de que la entidad que pilota desde hace cinco años seguirá generando valor en solitario. Asegura dormir muy tranquilo en estos últimos días antes de conocer la decisión de los accionistas y cree que la vasca no alcanzará su objetivo del 50% de aceptación.

–Quedan pocos días para que termine el periodo de aceptación, ¿qué cree que ocurrirá?

–Hay una cosa que está clarísima:es imposible que alcancen el 50%. En nuestra estructura accionarial, el 40% son minoristas y no les interesa; el 80% de ellos son clientes del banco y tienen sus acciones depositadas con una antigüedad media de 15 años. En ellos se mezcla el factor emocional y el económico y su nivel de compromiso es altísimo, no quieren que Sabadell desaparezca.

–¿Qué cifras manejan de aceptación?

–De ese 80%, el porcentaje es bajísimo, menos del 1%. Pero además de los minoristas, tenemos un 20% de fondos pasivos con dudas de cómo se posicionarán. Zurich ha subido del 2% al 5% y todos saben que es porque busca proteger su franquicia. Y del 35% de inversores activos, hay un porcentaje que no quiere esta transacción. Además, entre los que sí quieren acudir, no quiere decir que vayan a vender todo; no hay garantía de que lo hagan.

–Pero BBVA maneja unos números más elevados.

–Eso lo está diciendo Carlos Torres, pero sin fundamentarlo en absoluto. Él habla de los clientes de BBVA que tienen acciones del Sabadell, pero no son los comprometidos. Lo importante es ese 80% que son depositantes del Sabadell. Y esos siguen sin llegar al 1%. Lo superarán, pero seguirá siendo una cifra pírrica. El único dato cierto es el de David Martínez (que con 3,8% del capital anunció su intención de acudir a la opa), que siempre puede revocar su decisión.

–Defiende que Sabadell tiene más valor en solitario ¿Por qué cree que Martínez no lo ve así?

–No nos lo ha explicado. Han existido conversaciones en el último minuto en las que BBVA le ha convencido. A mí me parece una decisión irracional, porque para un financiero tendría mucho más sentido esperar a la segunda opa. Además, es evidente que, como a los institucionales y a los no residentes, la parte de los impuestos a él no le afecta. Los minoristas que acudan a esta primera opa, cuando se queden por debajo del 50%, sí que tendrán que pagar. Por otro lado, Martínez es un inversor de situaciones complejas y tiene mucha exposición a México y Argentina; está considerando otros países en los que BBVA tiene presencia.

–Dice que BBVA ha convencido al consejero. ¿Cómo valora esos acercamientos?

–Lo único que sé es que tanto Torres como Martínez han mantenido conversaciones. Es un inversor cualificado. Cada uno que opine sobre la conveniencia o no de las mismas.

–¿Teme que su decisión genere un efecto arrastre?

–No, pero sí veremos lo que denominamos 'liebres'. Inversores que salen, dicen que acudirán a la opa, pero no se comprometen formalmente. Y luego a lo mejor van con todo, solo con una parte o a lo mejor no van. Hay que leer la literalidad de lo que ha dicho Martínez: tengo intención de ir con la información actual.

–¿Está abriendo la puerta a que finalmente no acuda?

–Él tiene más vinculación porque lo ha dicho de forma fehaciente, en el Consejo. Pero habla de su intención. También Carlos Torres habló de su intención de no mejorar la oferta y luego lo hizo. Otros inversores pueden mostrar también sus planes de acudir y no hacerlo, o ir solo con parte.

–Acaban de llegar de Londres, ¿qué le dicen los institucionales?

–Nos preocupaba ese posible efecto arrastre, pero no tiene relevancia para ellos. Del 35% de nuestra estructura a la que pertenece Martínez, incluso a los que les gusta la transacción, no consideran razonable ir a la primera oferta, porque tendrán durante cuatro meses la posibilidad de decidir si acuden a la segunda si la cotización del Sabadell es más baja (en ese momento); o no hacerlo si está por encima. Eso tiene un gran valor y los institucionales lo entienden perfectamente. Para ellos lo más interesante es que acudan otros primero para llegar al 30%, «pero yo no», pues la segunda opa sería más atractiva que la primera.

–Esto siempre que no otorgue validez a la promesa de Torres de que no lanzará esa segunda opa.

–La probabilidad de que alcancen el 50% es nula y la del 30% es baja. Y lo digo tras conversaciones que hemos mantenido en Londres. Todos, cualquier perfil de inversor, está haciendo números que te llevan claramente a pensar que se quedarán por debajo del 50% y con dificultades para alcanzar el 30%. Si vas a la primera, ya serás accionista del BBVA. Y si hay una segunda, o te vuelan los dividendos o tienen que hacer una ampliación de capital para afrontarla; o bien una combinación de ambas.

–Pero Torres ya ha dicho que no hará una ampliación de capital.

–Si se queda o supera por muy poco el 30% –y en caso de que las acciones de Sabadell cayesen– estimamos que tendría que pagar 12.000 millones. Y no los tienen, porque su exceso de capital es de unos 6.000 millones para repartir los dividendos que ha prometido. A eso le podría sumar los 2.500 millones derivados de TSB. Es decir, 8.500 millones, con lo que aún le faltaría para llegar. Torres puede decir que no tiene intención de ampliar capital, que cree que no va a ocurrir, pero no lo puede asegurar.

–Los dos bancos difieren sobre el precio de esa segunda opa.

–BBVA dice que sería el mismo, pero tiene que ser superior. La CNMV está intentando tomar una decisión razonable porque el tema es muy complejo. Pero lo que es evidente es que es imposible que se fije el día 10 de octubre –cuando termina el periodo de aceptación– como cotización de referencia para decidirlo. Y eso es lo que están trasladando por tierra, mar y aire, citando un artículo de la norma que es distinto al que ellos mismos han utilizado para una posible segunda opa, el que es correcto jurídicamente.

–¿Cree que la CNMV debe pronunciarse?

–Ahora está en pleno debate, intensísimo, porque es muy complicado. Pero el precio puede ser superior y, además, los accionistas que no acudan a la primera opa tendrán tres o cuatro meses, mientras se tramita la segunda opa, para decidir lo que hacen teniendo un precio asegurado al que poder vender. En definitiva, lo que están intentando es comprar el banco barato no, baratísimo. Las sinergias están muy alejadas en el tiempo y son muy dudosas. Como no ponen prima, lo están pasando muy mal para llegar al 30%… y del 50% ya se han olvidado.

–¿Puede BBVA gestionar el banco si se queda solo con algo más del 30%?

–Eso sería con la primera opa. En la segunda, habría dos escenarios según suban o bajen las acciones del Sabadell después de la resolución: que se queden con un porcentaje muy similar si el valor de la acción está por encima –porque no iría nadie– o que se queden con prácticamente la totalidad del banco (si la acción del Sabadell cae). Con un 30% casi se controla un banco. Pero lo importante es la autonomía de gestión, que durará tres o cinco años. Lo lógico es que en ese tiempo fuesen comprando poco a poco para llegar a una participación superior. La situación más peligrosa es un 30% bajo, con unas necesidades de capital que afectarían a la cotización de BBVA por el riesgo de tener que poner encima de la mesa 12.000 millones. Y los riesgos cotizan.

–BBVA argumenta que si no sale la opa será la acción del Sabadell la que caiga.

–El consenso de analistas dice que nos queda un 20% de revalorización. Somos el único banco que no tiene recomendación de venta y hay mucho inversor especulador en este tipo de procesos, pero ahora mismo no están presentes en nuestro accionariado. Es más, tenemos una demanda embalsada, apetito por entrar, de inversores que tienen prohibido invertir en una situación de opa. Están esperando a que esto pase para hacerlo.

–¿Teme que, ya sin TSB y con el capital destinado a la mejora del dividendo, eso les pueda penalizar si siguen en solitario?

–Lo único que hemos hecho ha sido generar mucho capital. Seguimos comprometidos a estar por encima del 13%. BBVA promete superar el 12%, cuando nuestra acción tiene menos riesgo porque no está en un 70% en mercados altamente volátiles. Nosotros solo hemos hecho cosas para que el valor del Sabadell aumente, como la venta de TSB.

–Si sale adelante, ¿se ve usted en la entidad siendo BBVA máximo accionista del banco?

–Me parece algo irrelevante para la decisión de los accionistas. No he dedicado ni un minuto a pensarlo. Creo que la opa no va a salir, pero si sale, esto está blindado al menos tres años en los que no habrá despidos masivos, cierres de oficinas ni cambio de marca. A mí lo que me preocupan son los accionistas y con eso estoy muy tranquilo, porque han multiplicado por 12 su valor. Vamos a seguir en solitario.

«Hay que empezar a cuestionarse la palabra de Carlos Torres»

–En este largo proceso se han observado grandes discrepancias entre los datos, previsiones y criterios que manejan ambas entidades en torno a la opa. Por ejemplo, usted insiste en que BBVA necesitará una ampliación de capital que Carlos Torres niega.

–La palabra de Torres empieza a tener que ser cuestionada, porque se ha equivocado tantas veces, y tantas veces ha dicho que iba a hacer una cosa y luego ha hecho la contraria, que yo creo que hay que ponerla, por lo menos, en duda.

–Pero al presidente del BBVA se le ve muy seguro y convencido en sus declaraciones.

–También estaban segurísimos de que no iban a subir el precio, de que la opa se resolvería en fase 1, de que el Gobierno no podía hacer nada. Segurísimos de todo. Cuando alguien se equivoca o hace lo contrario de lo que decía, el estar segurísimo no te da ninguna indicación.

–BBVA ha denunciado ante la CNMV supuestas trabas en las oficinas del Sabadell para quien quiere acudir al canje. ¿Cree que la batalla está siendo limpia?

–Estamos en fase de revisión por parte de la CNMV de un proceso muy complicado, porque es la primera vez que se puede aceptar la oferta en las oficinas del oferente, sin ir directamente al depositario. Todas las revisiones que ha hecho la CNMV hasta ahora han salido impecables. Nosotros estamos viendo cosas raras en las redes del BBVA. No las hemos denunciado, pero las hemos puesto en conocimiento del supervisor.

–¿A qué cosas raras se refiere?

–No entro en eso.

–¿Se refiere a la falta de transparencia?

–Carlos Torres dice que no tiene sentido ir a la segunda opa, porque pagarán impuestos. Definitivamente, si hay segunda opa, los que hayan ido a la primera sí serán los que paguen. Las aclaraciones sobre cómo funciona el tema fiscal, las recomendaciones de que se vendan inmediatamente las acciones del Sabadell si no se tiene intención de acudir... son muchas cosas. Insisto, si nosotros lo hemos hecho mal, que nos castiguen. Pero cuando llegamos a estas dinámicas, lo que reflejan son muchos nervios.

–¿Cree que se han visto favorecidos por el apoyo político al filtrarse la opa justo antes de las elecciones catalanas?

–La filtración no sabemos de dónde viene. Fueron ellos los que decidieron el momento. Lo único que puedo decir es que nunca se ha visto tanta unidad social y política en un tema económico. Ahora todo eso da igual, está en manos de los accionistas y lo tienen muy claro: al 50%, ni de casualidad; al 30%, complicado.