Hallan otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina

Agentes rurales de la Generalitat catalana han localizado en las últimas horas otros ocho jabalíes muertos en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallés, en ... el interior del parque natural de Collserola, el lugar en el que desde el miércoles pasado se han encontrado ya catorce cadáveres de estos cerdos silvestres, seis de los cuales ya han dado positivo a la peste porcina africana y que han confirmado el primer brote de esta enfermedad en España desde hace 31 años.

El hallazgo se ha producido en la mañana que el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat explicó que este domingo los agentes ruraless comenzarán a capturar a jabalíes sospechosos de poder estar infectados por la peste porcina africana en el área del parque barcelonés de Collserola.

Òscar Ordeig no dio demasiados detalles sobre la actuación, pero indicó que en esta operación, que trata de reducir al máximo el número de animales enfermos que están en libertad, se instalarán trampas y, además, se usarán repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas.

La captura de jabalíes vivos, la recuperación de otros posibles cadáveres y el cerco de para evitar que el resto de puercos silvestres salgan del foco de la infección forman parte del plan puesto en marcha el sábado para tratar de aislar y encapsular el brote en un perímetro de 20 kilómetros a la redonda, en el que se ha prohibido el acceso de no residentes a estos bosques y parajes naturales, toda clase de actividades no indispensables, entre ellas la caza y las actividades de ocio, se ha vallado las zonas por las que podrían huir los jabalíes y se ha aislado y puesto en cuarentena las 39 granjas de cerdos comunes que hay en la zona.

El objetivo es evitar que el virus, que es inocuo para los humanos y otras especies animales, salte el perímetro de seguridad y se convierta en una epidemia, como ocurrió hace más de 30 años, que haría un daño económico devastador a una industria porcina de la que España es el tercer mayor productor y exportador mundial.

De hecho, el consejero, en una entrevista en Cataluña Radio recogida por Europa Press, ha pedido la colaboración de toda la ciudadanía para cumplir la restricción de no acceder al parque natural de Collserola, que se mantiene cerrado. «El sábado no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar», explicó, para añadir que la instrucción este domingo es que el parque está completamente cerrado para el ocio.

Con el objetivo de cumplir el plan de contención del virus, comentó que han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d'Esquadra como de Guardia Civil y agentes rurales, para evitar el acceso a Collserola, «sobre todo al radio principal de 6 kilómetros a la redonda que está blindado». También explicó que el proceso de captura será coordinado por agentes forestales, conjuntamente con el Departamento de Agricultura y con personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil. «Cualquier animal que se encuentre se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas», matizó.

Òscar Ordeig indicó que, en estas tareas, está sobre la mesa y en debate la posible intervención de la unidad específica de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Señaló que el Gobierno central ha puesto a disposición de la Generalitat estos recursos y que se activarán si se considera necesario. «Ahora tenemos que ver si hay más positivos«, indicó, para subrayar que hasta el momento todos los animales infectados localizados han estado dentro del radio del municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), pero que en caso de tener que ampliar este radio utilizarán »los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta«.

Preguntado por si se ha planteado suspender las clases en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cercano al radio del brote, ha dicho que esto no se ha planteado y que las actividades de «los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso».

Sobre el origen del brote ha dicho que se desconoce hasta ahora, pero que se está investigando. Señaló que una vez que los análisis determinen la variante del virus y se pueda comparar con las que hay en otros trece países de la UE se podrá apuntar a cuál puede ser su origen. Ha mencionado como posibles hipótesis del origen del brote español a algún resto de comida contaminada o que el virus haya viajado en algún medio de transporte.