El Gobierno vasco reclama «alternativas» para evitar un recorte del 70% en las capturas de verdel

El recorte del 70% planteado por la Comisión Europea en las capturas de verdel para 2026 sigue siendo la principal preocupación del Gobierno vasco en ... las negociaciones de las oportunidades de captura de la Unión Europea (UE) que se están tratando de cerrar estos días en Bruselas. La consejera vasca de Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado que una reducción de capturas de esta envergadura «afectaría mucho económicamente» a la flota vasca y ha pedido «solidaridad y coherencia» y que se estudie «una alternativa» para evitar esta medida.

Son muchas las embarcaciones de bajura que tienen esta especie como principal captura. La cuota de verdel se pacta con Noruega, Islandia, Reino Unido y las Islas Feroe, sin embargo este año aún no se ha logrado alcanzar un acuerdo. Los informes científicos de la Comisión Europea respaldan la propuesta de reducción de capturas del 70%, pero «no nos parece justo que nosotros seamos los únicos que tenemos que hacer ese esfuerzo», ha señalado Barredo, que ha pedido «alternativas». «Espero que la solidaridad y la coherencia primen, y que, si no hay un acuerdo con los estados costeros, se busque una alternativa para poner encima de la mesa respecto a la cuota de la caballa», ha defendido.

Fuentes del Ministerio de Pesca han deslizado que en el caso de no poder cerrar un acuerdo respecto a esta especie, la UE tiene «herramientas legales» para defender la postura europea y que se podrían establecer medidas comerciales contra países como Noruega llegado el momento.

Con respecto a otras especies, Barredo espera que se ratifique el reparto de atún rojo (se espera un aumento de las capturas del 12%) y que se mantenga el del bonito. En cuanto a la anchoa aún se sigue a la espera de los informes científicos, mientras que en la merluza norte (que se pacta con Reino Unido) se ha rebajado un 6%. «Este reparto se suma a toda esta escalada de recortes que está provocando un reajuste de nuestra flota».