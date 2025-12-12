Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mirari Artime

El Gobierno vasco reclama «alternativas» para evitar un recorte del 70% en las capturas de verdel

La consejera vasca de Agricultura y Pesca insiste en que una reducción de esta envergadura pone en riesgo la viabilidad de la flota de bajura del Cantábrico

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:31

El recorte del 70% planteado por la Comisión Europea en las capturas de verdel para 2026 sigue siendo la principal preocupación del Gobierno vasco en ... las negociaciones de las oportunidades de captura de la Unión Europea (UE) que se están tratando de cerrar estos días en Bruselas. La consejera vasca de Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado que una reducción de capturas de esta envergadura «afectaría mucho económicamente» a la flota vasca y ha pedido «solidaridad y coherencia» y que se estudie «una alternativa» para evitar esta medida.

