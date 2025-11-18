El Gobierno monitorizará la tasa de pobreza para calcular el crecimiento económico real de España

Los datos de PIB no dejan de dar buenas noticias. La macroeconomía vive un momento muy positivo en España, posicionándose como la locomotora de la ... eurozona que en otros tiempos fue Alemania. La Comisión Europea elevó el lunes del 2,6% al 2,9% la previsión de crecimiento de España para este año, que este martes ha confirmado el Gobierno en su nuevo cuadro macroeconómico. Pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos, la economía no se resiente y el crecimiento se ve compensado con un mayor impacto de los fondos europeos.

Pero la buena marcha de la macroeconomía no está reflejándose plenamente en la situación financiera de la mayoría de los hogares, con gran parte de la población aún con salarios bajos y, sobre todo, por la crisis del acceso a la vivienda. Este punto ha generado una brecha de rentas que el Gobierno quiere abordar en sus previsiones de crecimiento, ya que es un factor determinante de desigualdad y pobreza. El objetivo es tratar de identificar -tanto en el ciclo actual como en los futuros- si la evolución de la macroeconomía llega realmente o no al bolsillo de los consumidores y se deja notar en su poder adquisitivo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que a partir de ahora el cuadro macro que presente su ministerio incluirá tres indicadores 'micro' de desigualdad y pobreza. «El objetivo es que la macro revierta en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos», indicó el ministro, que reconoció que «poco a poco» irán «afinando» este análisis. Los tres indicadores a tener en cuenta a partir de ahora es el índice Gini, el indicador 80-20 (que marca la diferencia entre el 20% de la población más rico y el 20% más pobre) y la tasa de pobreza (el número de hogares por debajo del 60% de los ingresos de la mediana).

En este sentido, el cuadro macroeconómico del Gobierno indica que la tasa de pobreza no se reducirá en la misma medida que mejorará el PIB. Es decir, aunque el crecimiento de la economía estará por encimad el 2% hasta 2028, la tasa de pobreza -actualmente en el 19,4%) solo se reducirá tres décimas en este horizonte de proyección.

Esta previsión más optimista -revisa dos décimas al alza la previsión que dio el ministro Cuerpo hace solo dos meses- dará más espacio para un techo de gasto más elevado, como primer paso a un proyecto de Presupuestos Generales de 2026 con un gasto público más alto. Este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó a las comunidades autónomas la posibilidad de incurrir en un déficit del 0,1% del PIB para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que elevaría el margen de gasto de las autonomías en unos 5.500 millones de euros.