Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Gobierno aprueba la ayuda a los caseros por impago del alquiler

La medida beneficiará a los contratos a menores de 35 años que no superen el índice estatal de referencia, vigentes a 30 de enero de 2025.

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:21

Comenta

El Gobierno busca nuevas vías para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, en un momento en el que los precios no son el ... único obstáculo que encuentran los potenciales inquilinos. El miedo a los impagos ha provocado que, en muchas ocasiones, los requisitos exigidos sean inasumibles, más allá de la carga dineraria. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para regular una serie de ayudas a los propietarios frente al riesgo de impago.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  8. 8

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno aprueba la ayuda a los caseros por impago del alquiler

El Gobierno aprueba la ayuda a los caseros por impago del alquiler