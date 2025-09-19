Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viviendas municipales en Bilbao R.C.

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

El coste de este gravamen varía entre 850 euros en Bilbao y 2.890 euros en Pamplona

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:12

El aumento de las operaciones de compraventa de viviendas que se está registrando en España -en julio crecieron un 14,3% respecto al mismo mes ... del año anterior- está teniendo un impacto directo en los ingresos de las arcas municipales. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y que comúnmente se conoce como «plusvalía», grava el aumento de valor que experimenta un terreno urbano desde que una persona lo adquiere hasta que lo transmite. Este puede ser por venta (lo paga el vendedor) donación (quien recibe el inmueble) o herencia (el heredero) y está gestionado por los ayuntamientos. Sin embargo, en función de cada localidad, las diferencias pueden alcanzar hasta los 2.040 euros para el mismo tipo de inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  7. 7 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora
  8. 8 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  9. 9 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  10. 10 La primera escuela que tuvo un pueblo de Granada gracias a la generosidad del marqués de Lerma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad