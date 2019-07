La OCDE pide a España que baje las cotizaciones a las empresas que hagan indefinidos a los empleados más precarios Un camarero trabajando en una terraza de un bar de Bilbao. / I. Pérez El organismo internacional recomienda que se suba el impuesto al diésel y que se iguale el coste de despido entre los trabajadores temporales e indefinidos para incentivar el empleo EDURNE MARTÍNEZ Madrid Viernes, 12 julio 2019, 10:16

El progreso social de España en la última década ha sido «limitado». Así lo indica el último informe 'Going for Growth' de la OCDE publicado este viernes, que indica que la brecha en el PIB per cápita sigue siendo mayor que la media de los países que componen el organismo, lo que refleja diferencias «tanto en la productividad laboral como en la utilización de la mano de obra».

La organización que representa a 34 países de todo el mundo destaca en su informe sobre la marcha de las reformas estructurales que en España la desigualdad en los ingresos ha aumentado desde 2007 y se mantiene por encima del promedio. Se debe sobre todo a las altas tasas de desempleo, lo que ha derivado en una gran caída de los ingresos de los hogares de clase media.

Por ello, desde la OCDE reclaman que el sistema tributario de España sea más «progresivo» para que las empresas tengan un mayor margen de crecimiento y se reduzca la tasa de paro. «Los cambios en los impuestos corporativos y laborales han hecho que el sistema tributario sea más propicio para el crecimiento, pero aún queda mucho espacio para mejorar la progresividad del sistema», indica el informe.

El organismo apuesta por aumentar la tributación de los combustibles para reducir paulatinamente las emisiones de CO2 y otros contaminantes, aunque reconoce que las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita están por debajo del promedio de la OCDE. Además, recomiendan a España reducir las contribuciones que el empresario debe pagar a la Seguridad Social si se hace indefinido a los trabajadores con empleos más precarios.

Aún así, reconoce que en 2017 se introdujeron medidas para ampliar los ingresos vía impuestos con la subida del tipo impositivo para el alcohol y el tabaco. Además, entró en vigor un sistema electrónico de declaración del IVA para hacer frente al fraude fiscal.

Más esfuerzos para reducir el desempleo

En materia de paro, matiza que a pesar de que las reformas de las políticas de activación del empleo han continuado, su implementación «está retrasada». «Se debe hacer más en este área, sobre todo para ayudar a los desempleados de larga duración», señala la institución. Por ello, apuesta por un crecimiento inclusivo basado en la innovación -cuyo gasto bajó «sustancialmente» durante los años de la crisis- para aumentar la tasa de empleo y la productividad.

Ésta se puede incrementar cambiando la carga impositiva de las empresas, con tasas menos «distorsivas», reforzando la competencia con otros países e impulsando la innovación. «Aumentar la movilidad laboral y mejorar el acceso a la educación vocacional disminuiría las desigualdades en el mercado laboral e impulsaría las habilidades», dice la OCDE.

Así, apuesta por reducir la gran dualidad del mercado laboral, conformado por una gran parte de trabajadores con contratos temporales. «Tener una alta proporción de empleos temporales aumenta la precariedad, limita la movilidad laboral y sube el nivel de pobreza», dice el informe. Recomienda buscar una «mayor convergencia» del coste de despido entre los contratos indefinidos y temporales.