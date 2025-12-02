Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

Lotería de Navidad 2025: cuánto dinero se queda Hacienda y cómo cobrar si se comparte décimo

Los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos y no hay que incluirlos en la declaración de la Renta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:13

Comenta

Cada año, por estas fechas, se repiten las mismas dudas entre los grupos de amigos y familiares que deciden comprar y compartir un décimo de ... la tradicional lotería de Navidad. «Y si toca, ¿cuánto se queda Hacienda?». La respuesta es sencilla y no hay ningún cambio respecto al año pasado. Los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos y no se paga nada a la Agencia Tributaria. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20% únicamente sobre lo que exceda ese umbral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  9. 9 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lotería de Navidad 2025: cuánto dinero se queda Hacienda y cómo cobrar si se comparte décimo

Lotería de Navidad 2025: cuánto dinero se queda Hacienda y cómo cobrar si se comparte décimo