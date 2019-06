Hacienda estudia devolver el IRPF a las madres que reclamaron antes de la sentencia Madres pasean con sus hijos. / efe Unas 400 mujeres se unen para denunciar que se han quedado sin el importe por haberlo pedido con antelación a la decisión del Supremo EDURNE MARTÍNEZ Madrid Lunes, 3 junio 2019, 00:02

Fueron las primeras en reclamarlo y serán las últimas en cobrar, si es que llegan a hacerlo. Se trata de las mujeres que pidieron la devolución del IRPF por maternidad antes de que llegara la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre por el que todos los padres y madres desde 2014 recibirán el importe correspondiente al considerarse exento de tributación.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció este derecho a una madre en 2013 y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF por la prestación de maternidad con cargo a la Seguridad Social, pero no sentó jurisprudencia. Muchas después de ella alegaron los mismos motivos, que fueron rechazados y no siguieron con el procedimiento por ser muy «farragoso».

El problema y la «injusticia», según estas mujeres, es que como el suyo es un expediente «cerrado», se ha desestimado su solicitud ahora que la Agencia Tributaria va a devolver una media de 1.300 euros a todos los que fueron padres cuatro años antes de la decisión del Supremo, por la retroactividad de la sentencia.

Por ello, se han unido en la Asociación de Afectadas por la No Devolución del IRPF de maternidad y paternidad, que ya aglutina a más de 360 personas. «Cada día se suman de media 10 o 12 madres más», asegura a este periódico Nagore Fernández, vicepresidenta de la plataforma. Explica que todas ellas han rellenado el formulario que la Agencia Tributaria colgó en su web en diciembre, pero critican que les han «tardado mucho» en decir que se lo deniegan por esta causa. «Hay algunas que aún no saben que no van a cobrar», dice Fernández.

Lo llamativo ahora es que el Ministerio de Hacienda reconoce que esta situación es una «injusticia», por lo que han transmitido a la asociación de afectadas su «compromiso» de buscar una solución. Pero no es fácil. Desde el Ministerio reconocen que hay que explorar «diferentes vías» junto a la Abogacía del Estado para que la decisión que se tome para devolver el dinero «respete la seguridad jurídica». «Estamos buscando un mecanismo que esté sustentado tanto tributaria como legalmente para que no se pueda tumbar posteriormente», aseguran fuentes de Hacienda.

No es sencillo porque sus expedientes están cerrados ya que la mayoría no continuó con el procedimiento una vez recibieron el rechazo administrativo de la causa. Fernández explica que en Álava han mantenido reuniones con el delegado de Hacienda y tienen el asunto «un poco más avanzado» y ya les ha comunicado que «no hay una solución legal». «El problema es que esta situación tan desigual está generando ciudadanos pasivos que no reclaman, es una situación muy injusta», critica la vicepresidenta de la plataforma de afectadas.

El Ministerio busca para ello una fórmula con la Abogacía del Estado que se sustente legalmente

Pero desde el Ministerio no han sido aún tan contundentes. Eso sí, no saben los plazos que se pueden estar manejando ni si este año se conseguirá resolver el problema: «Cuanto antes mejor, pero la prioridad es que la fórmula sea sólida», apuntan. Tampoco quieren hacer cálculos de cuánto dinero supondrá para las arcas públicas porque desconocen exactamente el número de afectados que puede haber.

Unos 2.000 euros por mujer

Según los últimos datos hechos públicos por la Agencia Tributaria, las mujeres están recibiendo de media unos 2.000 euros por esta devolución, por lo que si finalmente el número de implicadas llega a las 500, el desembolso sería de alrededor de un millón de euros extra. Habría que sumarlo a las cifras que ya calculó el sindicato UGT que costaría a las arcas de la Seguridad Social la decisión del Supremo: unos 1.300 millones. Con datos del Ministerio de Empleo, entre 2014 y 2017 la Administración ha pagado 6.853 millones en concepto de prestaciones de maternidad a 1,1 millones de personas.

El resto de padres y madres que tienen derecho a la devolución siguen presentando el formulario. Así, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a que en abril ya se habría devuelto todo el dinero a los contribuyentes, los últimos datos de la Agencia Tributaria indican que han recibido el importe 563.000 personas por importe de 733 millones. Los contribuyentes han recibido de media 1.300 euros; las mujeres 2.012 euros y los hombres 470. Fuentes de la AEAT indican que no saben lo que queda por devolver porque día a día siguen recibiendo solicitudes.