Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una oficina de la Agencia Tributaria. EP

Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Las aportaciones al plan de pensiones, amortizar la hipoteca o realizar donativos sirven para ajustar la factura fiscal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

La declaración de la renta del próximo año se está escribiendo hoy. Cada decisión económica que usted adopte de aquí al 31 de diciembre –una ... aportación extra al plan de pensiones, revisar las retenciones en nómina, amortizar parte de la hipoteca o incluso adelantar ciertos gastos deducibles– puede ser determinante en lo que Hacienda le pedirá o devolverá cuando llegue el momento de rendir cuentas en la próxima campaña tributaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  4. 4 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  5. 5 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  6. 6 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  7. 7 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia
  8. 8 Un funcionario aclara cuánto queda de pensión con la jubilación anticipada: «Cada caso es distinto»
  9. 9

    Los jueces de Granada reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia
  10. 10

    Once años en busca de un gran aeropuerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta