La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado una reforma a fondo del marco fiscal español. Considera que las reglas actuales son «poco sólidas, ... coherentes y eficaces» y no se ajustan al nuevo sistema europeo de supervisión, que sitúa la regla de gasto -el instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas- en el centro de la disciplina presupuestaria. En un informe sobre la reforma del marco fiscal nacional presentado este lunes, la institución advierte de que la regla de gasto española no se encuentra alineada con la europea, lo que dificulta que España cumpla sus compromisos comunitarios.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, subrayó en rueda de prensa que esta falta de encaje hace necesaria «una reforma integral» del marco fiscal nacional. Según calcula la institución, la deuda pública debería estar ya en el 69% del Producto Interior Bruto (PIB) si el Gobierno hubiese cumplido con las normas fiscales que rigen las cuentas públicas españolas desde hace más de una década. Frente a esa previsión, el endeudamiento del conjunto de las administraciones se encuentra aún en el 103,4% del PIB.

La institución ha analizado hasta qué punto las administraciones han acatado la normativa. El Gobierno central solo ha cumplido el 41% de los hitos fiscales que han estado vigentes entre 2013 y 2019 y en 2024 (entre 2020 y 2023 las reglas fiscales estuvieron suspendidas). En concreto, solo ha cumplido con los límites de déficit una vez en este periodo, mientras que ha sobrepasado el gasto máximo permitido en tres de los ocho ejercicios analizados. Por su parte, las comunidades autónomas han alcanzado el 61% de los objetivos fiscales en el periodo analizado por la Airef y la administración más obediente es la local, que ha cumplido con el 87% de los objetivos fiscales que se fijaron en el periodo analizado.

El organismo recuerda que el actual marco se diseñó tras la crisis financiera y que desde entonces ha mostrado importantes debilidades: reglas que no casan entre sí, falta de coordinación entre administraciones y mecanismos correctores tan rígidos que acaban sin aplicarse. La AIReF propone reordenar el sistema situando la regla de gasto armonizada con la europea como elemento central. Asimismo, también plantea revisar cómo se fijan los objetivos fiscales, reforzar las herramientas preventivas y correctivas con incentivos al cumplimiento a medio plazo y ampliar el contenido de los planes fiscales de cada administración. El objetivo, según la institución, es que el crecimiento del gasto público quede vinculado a ingresos estables y sostenibles, garantizando la sostenibilidad de las cuentas públicas y una mayor claridad y credibilidad en la gobernanza fiscal.

Entre las propuestas de la AIReF para la reforma figura desarrollar los principios generales de eficiencia, eficacia, lealtad y transparencia, lo que implica desde una mayor corresponsabilidad fiscal de todas las administraciones hasta concretar los acuerdos de no disponibilidad. Para que todas las administraciones contribuyan al cumplimiento de los objetivos, Herrero ha planteado que administración central, Seguridad Social, comunidades autónomas y grandes entidades locales hagan su propio plan fiscal estructural, como el que ya exige Bruselas a nivel nacional.

Crítica al objetivo de déficit

La semana pasada, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que antes de fin de año aprobará dos decretos para adaptar el marco fiscal nacional al europeo. Para Herrero, aunque lo adecuado sería reformar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, si esto no es posible hay un «amplio margen de mejora» sin necesidad de modificar esa norma. Por otra parte, la Airef ha cuestionado el objetivo de déficit del 0,1% sobre el PIB para las comunidades autónomas que Hacienda aprobó en Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A su juicio, imponer esa referencia a todas las autonomías por igual da lugar a situaciones tan dispares como que algunas podrían elevar su gasto por encima del 10%, mientras que otras tendrían incluso que «reducir gasto».

En caso de que se hubiera atendido a esa referencia, que limita el aumento del gasto al 3,5% para el conjunto de las administraciones públicas, el objetivo de déficit para las autonomías se habría sido de déficit cero o incluye de ligero superávit, señaló Herrero. «Si, como hasta ahora, se da primacía al objetivo de déficit sobre la regla de gasto, desde luego todas las comunidades autónomas, o casi todas, incumplirán la regla de gasto», ha señalado la presidenta de la Airef.