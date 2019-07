Alhambra Venture da visibilidad a las mujeres emprendedoras e inversoras. Las participantes en la mesa Women in startups, modera por Amparo San José de IESE, han sido Merce Tell de Nekko; Elena de Benavides de Gala Capital; Carmen Carpintero de Tartessos Ventures; y Rosa Jimenez de Venture Siri. La conclusión de todas se resume en una frase muy concisa: «Hacen falta más mujeres inversoras». En los diferentes ecosistemas de emprendimiento e inversiones las féminas son aún minoría. Hay sectores en los que no están presentes y en los que están el número es muy reducido.

Mercé Tell destacó que «seguimos siendo pocas». Anotó que hay campos como el de la biotecnología en el que sí hay alguna más, aunque en cifras poco abultadas, pero en tecnología, por ejemplo, son aún menos. «Trabajamos para dar más salida a los proyectos liderados por mujeres, que haya más emprendedoras y al final más inversoras», dijo. Elena de Benavides incidió en que «seguimos siendo pocas. Sí estamos haciendo bien, muy bien, una cosa y es que es la que estamos en estos trabajos estamos muy unidas».

Carmen Carpintero animó a todas las mujeres de Andalucía a participar en empresas innovadoras y a formar parte de la economía. «Debemos enseñar a nuestras niñas cultura financiera, sobre robótica y todos los temas», defendió. Requirió a esa valentía de ser empresarias y contribuir con hechos a la economía. Desde 500 euros se puede invertir en empresas innovadoras, según reseñó.

Rosa Jiménez reivindicó los mismos salarios y pidió que se revisen los horarios de los networking. Se celebran a unas horas en las que es difícil asistir si se quiere o debe conciliar.

En las startups hay más mujeres que en los fondos de inversión, pero también son pocas. Todas las ponentes coincidieron en la necesidad de impulsar la formación para que el emprendimiento sea de todos.

Estas cinco mujeres, que conocen muy bien el mundo de la inversión y del emprendimiento, solicitan una mayor visibilidad. En definitiva, que las que hay, aunque sean pocas aún, estén presentes y sean visibles.